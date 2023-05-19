Все від незнання: чому українці бояться 5G з погляду психології

Боязнь стільникового зв’язку міцно засіла у свідомості українського суспільства. Періодично у ЗМІ можна зустріти новини як мешканці того чи іншого району, міста, селища борються із встановленням у них базової станції. Також у пам’яті ще свіжі спалення базових станцій 5G.

Причому, якщо подивитися на людей, хто виступає затятими противниками стільникового зв’язку, серед них виявляються цілком освічені люди, та ще й з вищою технічною освітою. Хоча щоб зрозуміти всю суть питання цілком достатньо шкільного курсу фізики. Як таке можливо?

Відповідь це питання дуже добре пояснює ефект Даннінга — Крюгера. Згідно з ним більшість людей отримавши мінімальний набір знань вже вважає себе експертом у певній галузі. При цьому міркувати і сперечатися така людина буде з такою самою впевненістю, як досвідчений фахівець із багаторічним стажем.

Ефект цей сформулювали і описали відносно недавно – в 1999 році, хоча його передумови можна знайти у висловлювання багатьох великих: від Соломона до Конфуція.

Так ось ефект Даннінга — Крюгера ідеально описує ту впевненість, з якою сперечаються радіофоби, коли їм намагаєшся пояснити безпеку базових станцій.

Всі ми чудово знаємо, що випромінювання – це, швидше за все, погано. Випромінювання від Сонця – рак шкіри, радіоактивне випромінювання – лейкемія. Тобто мінімальну освіту вже здобуто. Можна робити висновки та починати сперечатися. А якщо ще згадати схильність людини узагальнювати тотожне, то висновок напрошується сам собою : базова станція – зло.

З поширенням інтернету, отримати мінімальні знання у будь-якій темі максимально просто. Кожна людина буквально за пару годин може поринути в будь-яку тему і досягти тієї самої вершини самовпевненості або, як її ще називають, піку дурниці і доводити свою правоту.

Що цікаво, та ж крива Даннінга — Крюгера показує, що навіть досвідченіша й освічена в темі людина, наприклад, молодий фахівець, має меншу впевненість і не так активно сперечається, як обиватель. У нього вже є розуміння, що він чогось не знає і йому не варто сперечатися з досвідченішими людьми, оскільки висока ймовірність помилитися в судженнях.

Тому, як правило, у палких суперечках перемагають професіонали з багатим багаторічним досвідом та величезним багажем знань та дивані експерти, які надивилися роликів на відеохостингах та соціальних мережах.

У цей момент перевіряється зрілість суспільства: або перемагає здоровий глузд (я то куди поліз? я ж читати не вмію!) або сила натовпу, як у старі добрі середньовічні часи, зі спаленнями на багатті.

Не зайвим буде сказати, що Даннінг і Крюгер, вчені, які сформулювали цей ефект, отримали за своє відкриття шнобелівську премію )) У цій теорії є багато критиків і перевірку в професійних колах вона не пройшла.

Тим не менш, цей ефект, на наш погляд, все-таки має місце. Дуже часто доводиться сперечатися з людьми, хто взагалі не розуміється на стільниковому зв’язку, нормах і принципах роботи, хоча вважає себе експертом з сивиною на скронях.