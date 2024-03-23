Мобільні оператори розповіли про найближчі плани розвитку 5G

Нагадаємо, що мережі 5G можуть будуватися у двох сценаріях: суміщено з базовими станціями 4G – це Non-StanAlone (NSA) і незалежно від базових станцій попередніх поколінь – StandAlone (SA). Оскільки варіант NSA дешевший, усі без винятку стільникові компанії обрали саме цей сценарій для першого етапу розвитку 5G.

Але він має безліч обмежень як за функціоналом, так і за розширенням покриття та масштабуванням мережі. Тому зараз, після завершення початкової фази розгортання 5G, мобільні оператори переключили свою увагу на 5G SA.

До теперішнього моменту вже 47 компаній запустили в комерційну експлуатацію незалежні мережі 5G і цей тренд буде тільки розвиватися. У своєму недавньому дослідженні про стан економіки галузі GSMA опитало стільникові компанії: навіщо їм необхідні мережі 5G. Респонденти могли вибрати кілька варіантів відповіді.

Найпопулярнішою відповіддю (50%) стало впровадження технології нарізки мережі – Network Slicing. І це цілком закономірно, оскільки це рішення дає змогу істотно збільшити спектр послуг, що надаються бізнесу і державі. А це, своєю чергою, дуже перспективний напрямок для підвищення свого доходу.

Наступною за популярністю відповіддю (30%) стала можливість запуску Ultra-reliable low-latency communications (URLLC). Ця функція дає змогу забезпечити стабільне з’єднання з мінімальними затримками. Основна сфера застосування URLLC полягає в автоматизації виробництв, що також обіцяє зростання прибутку в B2B сегменті.

Тільки на третьому місці (21%) опинилося спрощення мережевої архітектури, що, на перший погляд, могло здатися найочевиднішою перевагою незалежних мереж 5G. Але ні. Прибуток і ще раз прибуток стоять на першому місці.

На четвертому місці з 14% також розташувалася нова технологія: Massive machine-type communications (MMTC). Її головне призначення: обслуговування IoT-пристроїв – ще один напрямок з підвищення доходів.

Решта відповідей набрали менше 10%. Серед них, до речі, оптимізація експлуатаційних витрат і підвищення автоматизації процесів.

Якщо підбити підсумок: оператори все ще чекають зростання своїх доходів і масштабування бізнесу, втім, як і від попередніх поколінь стільникового зв’язку.