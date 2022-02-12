Стало відомо, чим кращі та гірші бездротові навушники за провідні

Залежить від сценарію використання, вибраного пристрою для відтворення звуку та/або формату музичного файлу.





Розберемося, чим бездротові навушники гірші і кращі за провідні. Окремо згадаємо, від чого залежить якість звуку в TWS-моделях.

Чим гірше?

До основних недоліків бездротових навушників варто віднести:

Якість зв’язку. Щоб забезпечити ідеальний сигнал, між навушниками та пристроєм не повинно бути перешкод. Наприклад, якщо підключений до BT-вух смартфон покласти в кишеню штанів, рюкзак або грубий чохол – якість сигналу впаде. У людних місцях на сигнал впливають Wi-Fi точки доступу, інші Bluetooth-девайси і пристрої, які працюють на тій же частоті. Затримка звуку. Це пов’язано з необхідністю кодувати звук на пристрої та декодувати його на навушниках, щоб перевести цифровий сигнал в аналоговий. Чим вище якість звуку, тим більше часу займає. Якщо при прослуховуванні музики на це не звертаєш уваги, то при запуску відео та іграх затримка стає відчутною.

Усі ці недоліки залежать від конкретної моделі навушників. В деякі гаджети встановлюють потужніший BT-чіп, а в інших реалізують ігровий режим, який зводить затримки звуку до мінімуму. До спірних недоліків належить:

Необхідність заряджання. У середньому, TWS-навушники працюють 3-5 годин, а повнорозмірні аналоги близько 10-25 годин. Все залежить від рівня гучності, вибраного кодека, версії BT та увімкненого режиму шумоподавлення. Проблему повною мірою вирішує зарядний кейс та підтримка швидкої зарядки. Обмежений набір кодеків. Бюджетні моделі підтримують лише основні SBC та AAC. Для прослуховування музики зі стрімінгових ресурсів цього достатньо. Кодеки aptX, aptX HD та LDAC знадобляться лише тим, хто слухає завантажені треки в lossless.

Чим краще?

З переваг:

Відсутність дротів. Жодних обмежень в рухливості до 10 метрів від телефону, плеєра або іншого пристрою, що транслює музику. Віддалене управління. За допомогою розміщених на навушниках клавіш перемикають треки, відповідають на дзвінки або викликають голосового помічника. Різноманітність моделей. Бездротові моделі бувають у форм-факторі затичок, повнорозмірних або накладних навушників.

Від чого залежить якість звуку?

Бездротові навушники звучать по-різному на кожному пристрої, що пов’язане з:

Наявністю виділеного ЦАП у навушниках.

Встановленим чіпом у смартфон/плеєр і Bluetooth-чіп у навушниках.

Вибраним за замовчуванням кодеком. Іноді прошивка вибирає SBC замість LDAC, тим самим зберігаючи заряд. Також звертайте увагу, щоб пристрій підтримував ті ж кодеки, що й навушники.

Скільки коштують бездротові навушники?

Зараз на ринку представлена ​​величезна кількість TWS-навушників на будь-який смак та колір. Розкид цін дивує – є варіанти як за 300 гривень, так і за 20 тисяч грн.

Якщо говорити про преміум-навушники, то вони пропонують максимально якісне та насичене звучання. Для цих цілей можуть використовуватися дводрайверна технологія (динамічний та арматурний драйвери в одних навушниках) та підтримка однією моделлю великої кількості популярних кодеків, включаючи AAC, aptX, LDAC та інші.

TWS-навушники середньої цінової категорії часто пропонують технологію активного шумоподавлення (ANC), можливість персоналізувати звучання через фірмові програми та відмінну автономність, коли повного заряду навушників та кейсу вистачає на 10 годин роботи.

Доступні бездротові навушники також зробили крок уперед – незважаючи на відсутність якихось преміум-функцій, вони пропонують все, що потрібно для комфортного прослуховування музики та перегляду фільмів/YouTube.

Підсумки

Бездротові навушники анітрохи не гірші за дротові, якщо мова заходить про перегляд кіно та роликів, а також прослуховування музики зі стримінгових платформ, де бітрейт аудіо часто обмежений 320 кбіт/с. Цінителі lossless-форматів та професійного обладнання все одно залишаться з провідними моделями, що забезпечують більший опір та відсутність затримок у передачі звуку.

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