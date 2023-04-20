Дата презентации WWDC 2023 и что покажут на мероприятии

Ежегодно компания Apple проводит мероприятие Worldwide Developers для разработчиков ПО. В этой статье рассказываем, когда будет проходить следующая презентация WWDC 2023 и что на ней покажут.

Apple официально объявила, что в 2023 году конференция Worldwide Developers будет проходить с 5 по 9 июня. Мероприятие пройдет в Калифорнии в штаб-квартире Apple Park, а также пройдет трансляция онлайн на официальных ресурсах Apple. Посмотреть презентацию онлайн можно будет на канале YouTube примерно в 20:00 по киевскому времени. Точное время будет объявлено ближе к дате проведения мероприятия.

Что покажут на презентации WWDC 2023

Традиционно на этом мероприятии показывают обновления прошивок для устройств Apple, в частности iPadOS, macOS, tvOS, iOS, watchOS. В новых ОС будут улучшены плохо работающие опции, исправлены ошибки и добавлены новые возможности. Известно, что в iOS 17 улучшат защитные функции, а также появится возможность загрузки приложений из сторонних ресурсов. Для платформы планшетов iPad дополнительно будет реализована возможность записи звонков и разделения экрана, а также улучшат работу голосового помощника Siri и оптимизируют Stage Manager.

Какие новые устройства могут презентовать на WWDC 2023:

MacBook Air диагональю 15 дюймов. Инсайдеры сообщают, что технические параметры ноутбука будут такими же, как в MacBook Air 13″, а внешне устройство будет похоже на лэптоп линейки Про, но с более тонкими рамками по периметру. iMac с процессором М3. Данных о предстоящем моноблоке нет, но новый чип точно будет мощнее двух предыдущих процессоров. Профессиональный Mac Pro станет самым мощным ПК из всех предыдущих. Здесь будет установлен ЦП M2 Ultra, который позволит выполнять любые задачи без труда, включая работу с трехмерной графикой. HomePod – беспроводная смарт-колонка от Apple с поддержкой голосового управления. Пользователи давно ждут обновления этого девайса. Источники утверждают, что новый HomePod будет иметь 7-дюймовый сенсорный экран для более комфортного управления. Такая колонка умеет анализировать шум вокруг себя и подстраивать звучание контента для комфортного прослушивания, а также может сопрягать два устройства в стереодинамики. На такой колонке можно слушать музыку и подкасты, смотреть кино и разговаривать по телефону. VR-шлем Reality Pro представляет собой новое устройство для погружения в виртуальную реальность. Управления шлемом будет осуществляться с помощью жестов и движения глаз. Также планируют реализовать специальный режим просмотра видео, с помощью которого будет создана имитация полного погружения в среду происходящего на экране. Однако для полного эффекта необходимо позаботиться о наушниках, так как шлем не поддерживает воспроизведение аудио.

Присоединяйтесь к просмотру презентации WWDC 2023 и будьте в курсе всех новостей от Apple.

Источник: Stylus Blog