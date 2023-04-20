Дата презентации WWDC 2023 и что покажут на мероприятии

Ежегодно компания Apple проводит мероприятие Worldwide Developers для разработчиков ПО. В этой статье рассказываем, когда будет проходить следующая презентация WWDC 2023 и что на ней покажут.
Apple официально объявила, что в 2023 году конференция Worldwide Developers будет проходить с 5 по 9 июня. Мероприятие пройдет в Калифорнии в штаб-квартире Apple Park, а также пройдет трансляция онлайн на официальных ресурсах Apple. Посмотреть презентацию онлайн можно будет на канале YouTube примерно в 20:00 по киевскому времени. Точное время будет объявлено ближе к дате проведения мероприятия.
Что покажут на презентации WWDC 2023
Традиционно на этом мероприятии показывают обновления прошивок для устройств Apple, в частности iPadOS, macOS, tvOS, iOS, watchOS. В новых ОС будут улучшены плохо работающие опции, исправлены ошибки и добавлены новые возможности. Известно, что в iOS 17 улучшат защитные функции, а также появится возможность загрузки приложений из сторонних ресурсов. Для платформы планшетов iPad дополнительно будет реализована возможность записи звонков и разделения экрана, а также улучшат работу голосового помощника Siri и оптимизируют Stage Manager.
Какие новые устройства могут презентовать на WWDC 2023:
- MacBook Air диагональю 15 дюймов. Инсайдеры сообщают, что технические параметры ноутбука будут такими же, как в MacBook Air 13″, а внешне устройство будет похоже на лэптоп линейки Про, но с более тонкими рамками по периметру.
- iMac с процессором М3. Данных о предстоящем моноблоке нет, но новый чип точно будет мощнее двух предыдущих процессоров.
- Профессиональный Mac Pro станет самым мощным ПК из всех предыдущих. Здесь будет установлен ЦП M2 Ultra, который позволит выполнять любые задачи без труда, включая работу с трехмерной графикой.
- HomePod – беспроводная смарт-колонка от Apple с поддержкой голосового управления. Пользователи давно ждут обновления этого девайса. Источники утверждают, что новый HomePod будет иметь 7-дюймовый сенсорный экран для более комфортного управления. Такая колонка умеет анализировать шум вокруг себя и подстраивать звучание контента для комфортного прослушивания, а также может сопрягать два устройства в стереодинамики. На такой колонке можно слушать музыку и подкасты, смотреть кино и разговаривать по телефону.
- VR-шлем Reality Pro представляет собой новое устройство для погружения в виртуальную реальность. Управления шлемом будет осуществляться с помощью жестов и движения глаз. Также планируют реализовать специальный режим просмотра видео, с помощью которого будет создана имитация полного погружения в среду происходящего на экране. Однако для полного эффекта необходимо позаботиться о наушниках, так как шлем не поддерживает воспроизведение аудио.
Присоединяйтесь к просмотру презентации WWDC 2023 и будьте в курсе всех новостей от Apple.
Источник: Stylus Blog
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