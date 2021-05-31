Експерти розповіли, як 5G може зробити автомобілі більш безпечними

Мережі п’ятого покоління тільки починають впроваджувати, але прогнози експертів говорять про те, що вже до 2025 року вони зможуть покрити більше 20% цілої мобільної мережі. Маючи швидкість на рівні 10 Гбіт / с, що приблизно в 100 разів вище, ніж у 4G і мінімальною затримкою, вони зможуть повністю змінити наш світ. Причому п’яте покоління зв’язку планують використовувати не тільки в персональних пристроях, а й в автомобільній промисловості.





Вплив 5G на безпеку автомобілів

Варто відзначити, що п’яте покоління зв’язку в майбутньому зможе замінити кабельний інтернет. Як повідомляє автомобільний портал Avtosota якщо говорити про безпеку автомобільного транспорту, то можна виділити одразу кілька основних аспектів:

Мережеві карти – сучасні системи навігації мають вбудовані функції реагування на затори та інші перешкоди на дорогах. Інформацію вони отримують в режимі реального часу. У майбутньому такі системи зможуть отримувати ще більше даних. Наприклад, вже зараз деякі автомобілі оснащуються датчиками і сенсорами для спостереження за навколишнім оточенням. Мережі п’ятого покоління дозволять автомобілям отримувати будь-яку інформацію максимально швидко.

Можливості зв’язку – високошвидкісний інтернет дозволить автомобілям обмінюватися інформацією в режимі реального часу, що безпосередньо впливає на безпеку всіх учасників дорожнього руху. Наприклад, машини зможуть отримувати і передавати інформацію про зміну руху прямо на ходу.

Не варто забувати про технологію прямого інтерфейсу PC5, яка дозволяє одному пристрою отримувати інформацію по прямому каналу. Автомобілі зможуть використовувати вежі мобільного зв’язку для доступу в інтернет. Все це означає лише одне – машини зможуть збільшувати радіус спостереження для швидкого реагування на будь-які перешкоди на трасі. Це може бути аварія або затор на дорозі, погана якість дорожнього покриття і багато інших чинників, що впливають на безпеку.

До речі, технологія PC5 дає можливість автомобілям «спілкуватися» з мобільними пристроями пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху. Транспортні засоби будуть реагувати краще на сліпі зони і небезпечні місця на дорозі. Наприклад, пішохід та водій зможуть одночасно отримувати попередження про потенційну небезпеку. Звичайно, подібні технології будуть можливі тільки при наявності спеціальних систем у всіх учасників руху.

Крім того, автомобілі майбутнього отримають повноцінний вихід в мережі 5G, що дозволить істотно покращити ефективність роботи всіх систем, в тому числі мультимедійних.