Як збільшити швидкість інтернету на смартфоні за 1 хвилину без зміни оператора зв’язку і тарифного плану

Виявляється, у смартфонів на ОС Android є можливість працювати швидше. Мова йде не про продуктивність, а про швидкість роботи під час серфінгу в інтернеті. Часто користувачі помічають, що сторінки сайтів відкриваються не так швидко, як би цього хотілося. Ситуація може бути приведена до норми зміною тільки одного налаштування. Результати не змусять себе чекати – робота в інтернеті стане набагато більш комфортною.





В налаштуваннях смартфона прописаний DNS-сервер за замовчуванням. Однак, користувач може прописати альтернативний DNS-сервер і отримати приріст швидкості обробки запитів.

На словах це здається складним процесом, але на практиці досить просто і займає не більше хвилини часу.

Перше, що потрібно зробити, це відкрити програму «Налаштування» і знайти там пункт «Мережа та інтернет».

Далі, потрібно послідовно перейти по вкладках «Підключення», «Інші налаштування» до опції «Персональний DNS-сервер». У полі, яке з’явиться, потрібно руками вписати адресу сервера. Це може бути, наприклад, сервер Google – «dns.google.com». При написанні варто пам’ятати, що лапки не потрібні. Так само можна прописати будь-який інший DNS-сервер, що викликає у вас довіру. Не забудьте натиснути кнопку «Зберегти», щоб налаштування були застосовані пристроєм.

Можна поекспериментувати з декількома серверами і знайти оптимальний варіант, що забезпечує найкращу швидкість відкриття сайтів.

Результат проведення нескладних маніпуляцій може виявитися без жодного перебільшення дивним – швидкість інтернету може зрости в рази без зміни оператора зв’язку і тарифного плану.