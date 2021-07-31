Відпочиваємо на природі: як використовувати смартфон без зв’язку та інтернету

Якщо раніше в похід обов’язково брали компас, то зараз найбільш необхідний апарат – це смартфон. По-перше, він допоможе орієнтуватися на місцевості, по-друге, у нього є інші можливості, які потрібні на природі. Редакція GSMinfo розповідає, як смартфон допоможе вибратися з самого темного лісу, навіть якщо відключені мобільний зв’язок та інтернет.





Мобільний зв’язок на природі – явище, на жаль, рідкісне, оскільки вишки зазвичай розташовуються в населених пунктах. До того ж крони дерев відбивають сигнал, а височини і пагорби стають для нього перешкодою. Як правило, зловити мережу можна на високому місці або на відкритому просторі, наприклад, на узліссі. Однак смартфон і без мережі здатний на багато що.

Смартфон допоможе зорієнтуватися на місцевості

1. Завантажте офлайн-карти

В першу чергу ми рекомендуємо заздалегідь встановити будь-який зручний для вас додаток з офлайн-картами. наприклад:

Google Maps,

maps.me,

OsmAnd,

Guru Maps.

Всупереч побоюванням, вони не займуть багато місця в пам’яті смартфона, особливо якщо завантажувати їх по регіонах.

Обов’язково перед походом відзначте на карті маршрут і вказуйте по ходу руху важливі точки: яри, струмки, джерела. Також проставте орієнтири, до яких ви зможете в разі чого повернутися.

2. Використовуйте GPS-трекер

Нагадаємо, що модуль GPS є в кожному смартфоні і його робота не залежить від сигналу мережі. Таким чином, гаджет зможе замінити навігатор. Для цього встановіть програму-трекер зі списку нижче або будь-який зручний:

GPX-Tracker (iOS),

GPX Trail Tracker (Android),

Spyglass (Android, iOS),

Outdooractive (Android, iOS, без інтернету працює тільки платна версія Pro),

«Я йду додому» (Android, iOS),

«Навігатор грибника» (Android, iOS, але працює тільки з інтернетом).

У додатку Outdooractive можна спланувати свій похід в ліс

GPS-трекер, як і офлайн-карти, дозволяє скласти маршрут і поставити мітки, але витрачає енергію апарату трохи швидше. Зате він показує пересування по треку і може допомогти повернутися до початку шляху. У більшості додатків є голосовий помічник, щоб постійно не звірятися з картою, а в деяких також присутня кнопка SOS для відправки геопозиціі вказаним контактам.

3. Запустіть компас

Навіть якщо ваш смартфон занадто старий і не підтримує програми-трекери, в ньому не вистачає пам’яті для офлайн-карт або ви забули їх завантажити, у вас все ще залишається встановлений додаток-компас. Він є на багатьох, навіть застарілих моделях. Програма працює так само, як звичайний механічний прилад, і допоможе зрозуміти, в якому напрямку рухатися.

Компасом в смартфоні можна користуватися так само, як звичайним механічним

Звичайно, можна встановити і будь-який вподобаний додаток-компас: Compass 360 Pro Free, Digital Field Compass, 3D Compass Plus. У них ви знайдете додаткові можливості від банального ліхтарика до визначення широти і довготи, орієнтування за допомогою доповненої реальності, записи відео пройденого шляху і інших.

Смартфон стане в нагоді в небезпечних ситуаціях

Навіть найбільш завбачливий грибник або турист не застрахований від попадання в складну ситуацію. Ліс дуже мінливий, і звична стежка в будь-який момент може здатися зовсім незнайомою, наприклад, через дерево, що впало. Якщо ви заблукали, не дивлячись на всі вжиті заходи, смартфон знову прийде вам на допомогу. Розповідаємо, які ще опції варто використовувати.

1. Ліхтарик

Ліхтариком в смартфоні можна не тільки підсвітити дорогу, але і подати сигнал тривоги, який буде видно здалеку. Використовуйте вбудовану функцію або заздалегідь встановіть будь-який з додатків-ліхтариків з App Store або Google Play (Flashlight, MEGA Flashlight, LED ліхтарик HD, MyLight). Світло в таких додатках часто яскравіше звичайного і вже є налаштована кнопка SOS.

У додатку «Ліхтарик» є кнопка для подачі сигналу SOS

У базового ліхтарика для сигналу SOS прикривайте світло рукою з певними проміжками часу: три коротких спалахи, три довгих, три коротких. Зробіть паузу і повторіть сигнал.

2. Свисток

Свист може розноситися на більш далекі відстані, ніж крик про допомогу, і на нього швидше за все відреагують інші туристи і грибники. А якщо вас вже шукають, то за допомогою свистка можна дати знати пошуковому загону, що ви поруч.

У додатку Real Whistle можна однією кнопкою активувати сигнал тривоги

Щоб не носити з собою справжній свисток, завантажте відповідну програму:

Real Whistle (Android, iOS),

Whistle Sounds (iOS),

Dog Whistle (Android) і ін.

Велика частина додатків створені для тренування собак, але цілком підійдуть і для похідних цілей.

3. Визначник рослин і грибів

Визначники рослин для смартфона працюють просто: зробіть фото і почекайте, поки програма розпізнає, яка ж це рослина. Зазвичай ними користуються на прогулянках допитливі любителі природи, але в лісі також важлива інформація про те, їстівна рослина або отруйна.

Більшість утиліт вимагає підключення до мережі, але, наприклад, «Екогід» працює і офлайн. У ньому можна ідентифікувати рослини, гриби, ягоди і навіть голоси птахів – все залежить від обраної підписки.

У додатку «Екогід» можна зрозуміти, яка рослина, гриб або птах перед вами, завантаживши фото чи вказавши характерні ознаки.

У «Екогіда» є пробна безкоштовна версія з обмеженими функціями (наприклад, в ній тільки чорно-білі фото).

Якщо ж мережа не пропадає, то можна скористатися однією з наступних програм:

PlantNet (Android, iOS),

iNaturalist (Android, iOS),

PlantSnap (Android, iOS),

PictureThis (Android, iOS),

Plant Lens (Android, iOS) і ін.

Як зберегти заряд

Якщо ви збилися зі шляху і не знаєте, скільки часу проведете в лісі, важливо, щоб смартфон пропрацював як можна довше. По можливості візьміть із собою гаджет з великою ємністю батареї – хоча б 4000-6000 мАг. Також у продажу можна знайти моделі з акумулятором 10 0000 і навіть 13 000 мАг.

Будь-який смартфон можна змусити попрацювати довше. Ось як це зробити:

1. Активуйте в налаштуваннях режим економії енергії – гаджет сам знизить яскравість екрану, скасує фонові оновлення додатків і встановить мінімальний час блокування екрана. Правда, при цьому відключиться і GPS.

2. Вимкніть модулі зв’язку, в тому числі Wi-Fi і Bluetooth, якщо до останнього нічого не підключено.

3. Переведіть смартфон в авіарежім і включайте тільки в місцях, де є шанс зловити мережу, інакше на її постійний пошук йде багато енергії. Але іноді перевід в цей режим автоматично відключає GPS.

4. Перевірте налаштування додатків, які використовуєте в поході. Наприклад, в maps.me є режим енергозбереження.

5. Власникам смартфонів з OLED-дисплеєм зберегти енергію допоможе темна тема, а на LCD-екрані потрібно просто зменшити яскравість.

6. Додатково відключіть вібрацію, автосинхронізацію пошти і додатків і всі повідомлення – коли знайдете мережу, зможете зосередитися на дзвінках рідним і в службу порятунку, не витрачаючи цінний заряд на сотню повідомлень з соцмереж.

Павербанка повинно вистачати мінімум на один цикл зарядки смартфона

Звичайно, більш надійний спосіб не залишитися із розрядженим гаджетом – зовнішній акумулятор. В ідеалі павербанк повинен бути розрахований як мінімум на два повних цикли зарядки вашого смартфона.

Якщо вдалося зловити мобільну мережу

Ви вийшли на відкрите місце, піднялися на пагорб або залісли на дерево, і смартфон зловив заповітний сигнал мережі. У цей радісний момент важливо не розгубитися і скористатися ним по повній.

Спочатку зателефонуйте або надішліть SMS близьким. За статистикою, саме родичі і друзі туристів першими звертаються за допомогою в екстренні служби. Перед виходом краще показати рідним свій маршрут і повідомити, коли плануєте повернутися. Це допоможе звузити район пошуків і вчасно забити на сполох.

Заздалегідь внесіть в смартфон контакти на випадок НП і заповніть медичну інформацію

Наступний крок – дзвінок в екстрені служби. Під час SOS-дзвінка пристрій автоматично визначить вашу геопозицію. Якщо у вас налаштовані контакти на випадок НП (на смартфоні з Android – в розділі «Дані для екстрених випадків», а на iPhone – в меню «Здоров’я»), зазначеним людям прийдуть SMS з вашим місцем розташування.

Додаток 112 автоматично визначає місце розташування і відправляє дані в екстрені служби і контактам на випадок НП.

Ще одна важлива порада – заздалегідь встановити додаток для дзвінків в екстрені служби, наприклад, «112». Заявка подається онлайн, до неї можна прикріпити опис ситуації і фото місцевості. Якщо вам доступий тільки мобільний зв’язок без інтернету, додаток відправить SMS з вашими даними і геопозицією. Ці відомості точно будуть корисні для пошукового загону.