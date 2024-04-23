Коли варто поміняти роутер, щоб Wi-Fi у квартирі працював без проблем
Якщо ви живете в багатоповерхівці мегаполісу, для вашої Wi-Fi-мережі створюватимуть перешкоди такі ж мережі сусідів, найближчих кафе, автомобілів. Як це вплине на швидкість інтернету, розповімо в нашій короткій статті.
Як дізнатися швидкість підключення по Wi-Fi у вас вдома
Підключіть ПК або смартфон, з якого ви читаєте цей текст, до домашньої мережі Wi-Fi. Нехай це буде звичайна ситуація: не потрібно відключати всі інші пристрої. Для перевірки швидкості натисніть на кнопку нижче.
Перевірити швидкість інтернету
Так ви дізналися швидкість інтернету, доступну на конкретному гаджеті в конкретній точці – вдома. Якщо вона значно нижча за ту, що заявлена в тарифі, давайте розбиратися в причинах
Чому інтернет вдома може гальмувати
Помітно знизити швидкість інтернету можуть кілька факторів. Ось три основні:
- Невдале розташування вашого роутера, коли між ним і вашим гаджетом знаходиться пара-трійка залізобетонних стін. Це, до речі, легко вирішується. Досить вибрати оптимальне місце розташування роутера в центрі квартири і протягнути до нього прозору оптику. Це забезпечить рівномірне Wi-Fi-покриття у квартирі.
- Застарілий роутер, що працює тільки в одному радіодіапазоні Wi-Fi – 2,4 ГГц. На цій частоті сигнал передається далі, але вона занадто завантажена сусідніми точками Wi-Fi і побутовими приладами, які зазвичай використовують цю саму частоту. Навіть якщо у вас флагманський смартфон, а роутер вдома працює тільки на частоті 2,4 ГГц, то швидкість інтернету буде повільною.
- Використання більш ранніх моделей пристроїв. Багато сучасних смартфонів, планшетів, телевізорів, ноутбуків та інших гаджетів уже мають підтримку Wi-Fi мереж двох діапазонів 2,4 ГГц і 5 ГГц. Старіші моделі працюють тільки на одній частоті – 2,4 ГГц. У зв’язці із застарілим роутером інтернет може помітно гальмувати.
Що саме заважає старому роутеру давати вам швидкий Wi-Fi
Старий роутер працює тільки на одному частотному діапазоні 2,4 ГГц, а максимальна швидкість – лише 300 Мбіт/с. Саме цей діапазон найчастіше підтримують гаджети і побутові прилади, тому в ньому найбільше перешкод. Що більше користувачів підключено до вашого Wi-Fi, то нижчою буде швидкість інтернету: вона ділиться на всіх. Не допоможе навіть купівля нового смартфона. Без функції Mu-MiMo в роутері швидкість на ньому не перевищить швидкості інтернету на застарілій моделі смартфона, який одночасно з вами підключений до Wi-Fi-мережі.
Із сучасним роутером так бути не може. Він працює відразу в двох діапазонах, підтримуючи також частоту 5ГГц, і дає максимальну швидкість інтернету 1750Мбіт/с. З таким роутером у вас з’являється можливість вибору частоти підключення для свого пристрою. А ще новий роутер може одночасно забезпечувати максимально можливу швидкість для самих різних ваших гаджетів. У такому разі швидкість під’єднання не залежить від найповільнішого гаджета в будинку.
Чи потрібно змінювати гаджети, з яких ви виходите в інтернет
Хороша ідея. Але навіть якщо ви купите флагманський смартфон, а роутер у вас працює тільки на частоті 2,4 ГГц, то інтернет швидким не стане. Насамперед краще замінити роутер. До того ж це суттєво дешевше.
Як дізнатися, чи потребує ваш роутер заміни
Дізнатися, чи підтримує ваш роутер частоту 5 ГГц, нескладно. Відкрийте на ПК або смартфоні в налаштуваннях вікно вибору мережі Wi-Fi. Якщо в списку є мережа з вашою назвою, але з припискою 5G, ваш роутер не потребує заміни.
Якщо мережі з 5G немає, то, найімовірніше, у вас стара модель, яку ми рекомендуємо поміняти.
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