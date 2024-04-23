Коли варто поміняти роутер, щоб Wi-Fi у квартирі працював без проблем

Якщо ви живете в багатоповерхівці мегаполісу, для вашої Wi-Fi-мережі створюватимуть перешкоди такі ж мережі сусідів, найближчих кафе, автомобілів. Як це вплине на швидкість інтернету, розповімо в нашій короткій статті.

Як дізнатися швидкість підключення по Wi-Fi у вас вдома

Підключіть ПК або смартфон, з якого ви читаєте цей текст, до домашньої мережі Wi-Fi. Нехай це буде звичайна ситуація: не потрібно відключати всі інші пристрої. Для перевірки швидкості натисніть на кнопку нижче.

Перевірити швидкість інтернету

Так ви дізналися швидкість інтернету, доступну на конкретному гаджеті в конкретній точці – вдома. Якщо вона значно нижча за ту, що заявлена в тарифі, давайте розбиратися в причинах

Чому інтернет вдома може гальмувати

Помітно знизити швидкість інтернету можуть кілька факторів. Ось три основні:

Невдале розташування вашого роутера, коли між ним і вашим гаджетом знаходиться пара-трійка залізобетонних стін. Це, до речі, легко вирішується. Досить вибрати оптимальне місце розташування роутера в центрі квартири і протягнути до нього прозору оптику. Це забезпечить рівномірне Wi-Fi-покриття у квартирі.

Застарілий роутер, що працює тільки в одному радіодіапазоні Wi-Fi – 2,4 ГГц. На цій частоті сигнал передається далі, але вона занадто завантажена сусідніми точками Wi-Fi і побутовими приладами, які зазвичай використовують цю саму частоту. Навіть якщо у вас флагманський смартфон, а роутер вдома працює тільки на частоті 2,4 ГГц, то швидкість інтернету буде повільною.

Використання більш ранніх моделей пристроїв. Багато сучасних смартфонів, планшетів, телевізорів, ноутбуків та інших гаджетів уже мають підтримку Wi-Fi мереж двох діапазонів 2,4 ГГц і 5 ГГц. Старіші моделі працюють тільки на одній частоті – 2,4 ГГц. У зв’язці із застарілим роутером інтернет може помітно гальмувати.

Що саме заважає старому роутеру давати вам швидкий Wi-Fi

Старий роутер працює тільки на одному частотному діапазоні 2,4 ГГц, а максимальна швидкість – лише 300 Мбіт/с. Саме цей діапазон найчастіше підтримують гаджети і побутові прилади, тому в ньому найбільше перешкод. Що більше користувачів підключено до вашого Wi-Fi, то нижчою буде швидкість інтернету: вона ділиться на всіх. Не допоможе навіть купівля нового смартфона. Без функції Mu-MiMo в роутері швидкість на ньому не перевищить швидкості інтернету на застарілій моделі смартфона, який одночасно з вами підключений до Wi-Fi-мережі.

Із сучасним роутером так бути не може. Він працює відразу в двох діапазонах, підтримуючи також частоту 5ГГц, і дає максимальну швидкість інтернету 1750Мбіт/с. З таким роутером у вас з’являється можливість вибору частоти підключення для свого пристрою. А ще новий роутер може одночасно забезпечувати максимально можливу швидкість для самих різних ваших гаджетів. У такому разі швидкість під’єднання не залежить від найповільнішого гаджета в будинку.

Чи потрібно змінювати гаджети, з яких ви виходите в інтернет

Хороша ідея. Але навіть якщо ви купите флагманський смартфон, а роутер у вас працює тільки на частоті 2,4 ГГц, то інтернет швидким не стане. Насамперед краще замінити роутер. До того ж це суттєво дешевше.

Як дізнатися, чи потребує ваш роутер заміни

Дізнатися, чи підтримує ваш роутер частоту 5 ГГц, нескладно. Відкрийте на ПК або смартфоні в налаштуваннях вікно вибору мережі Wi-Fi. Якщо в списку є мережа з вашою назвою, але з припискою 5G, ваш роутер не потребує заміни.

Якщо мережі з 5G немає, то, найімовірніше, у вас стара модель, яку ми рекомендуємо поміняти.