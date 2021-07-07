Експерти розповіли, що насправді бачить ваш провайдер, коли ви підключені до VPN

До VPN підключаються в тому числі, щоб прискорити і забезпечити з’єднання – користувачам не подобається, що теоретично будь-хто може відстежувати звичайний трафік і бачити, які файли ви завантажували, куди заходили і навіщо. Але розберемося, що ж бачить ваш провайдер при підключенні через віртуальну приватну мережу.





Під конфіденційною інформацією будемо розуміти не тільки листування з іншими користувачами, але і відвідані сайти, скачані файли, історію пошуку.

Що побачить провайдер при VPN-підключення:

VPN-з’єднання: провайдер побачить підключення до VPN-сервера, але не знатиме, що ви робите в мережі. Інформація зашифрована і для ISP недоступна.

IP-адресу сервера: провайдер зможе зрозуміти, що від користувача йдуть якісь дані до сервера VPN, але подальший маршрут пакетів даних йому невідомий.

Використання трафіку: провайдер може дізнатися обсяг прийнятої та відправленої інформації, але не її зміст.

Час в онлайні: ISP побачить, коли ви підключилися до інтернету і вийшли з мережі.

Протоколи і порти VPN: провайдер зрозуміє, що використовується VPN, оскільки будуть задіяні порти і протоколи, характерні для віртуальних приватних мереж.

При VPN-підключенні провайдер не побачить вашої конфіденційної інформації

Чого провайдер не побачить:

сайти, які ви відвідували,

файли, які ви завантажували,

що ви публікували в соціальних мережах,

історію пошуку.

Звичайно, віртуальна приватна мережа не гарантує 100% анонімність в мережі, але дає високий ступінь захисту і збереження конфіденційності інформації. Провайдер може зрозуміти, що користувач використовує технологію VPN, але що саме ви робите, куди заходите, що шукаєте, пишете, відправляєте і завантажуєте, для нього залишиться таємницею.