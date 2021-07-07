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Експерти розповіли, що насправді бачить ваш провайдер, коли ви підключені до VPN

07.07.2021
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До VPN підключаються в тому числі, щоб прискорити і забезпечити з’єднання – користувачам не подобається, що теоретично будь-хто може відстежувати звичайний трафік і бачити, які файли ви завантажували, куди заходили і навіщо. Але розберемося, що ж бачить ваш провайдер при підключенні через віртуальну приватну мережу.


Під конфіденційною інформацією будемо розуміти не тільки листування з іншими користувачами, але і відвідані сайти, скачані файли, історію пошуку.

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Що побачить провайдер при VPN-підключення:

  • VPN-з’єднання: провайдер побачить підключення до VPN-сервера, але не знатиме, що ви робите в мережі. Інформація зашифрована і для ISP недоступна.
  • IP-адресу сервера: провайдер зможе зрозуміти, що від користувача йдуть якісь дані до сервера VPN, але подальший маршрут пакетів даних йому невідомий.
  • Використання трафіку: провайдер може дізнатися обсяг прийнятої та відправленої інформації, але не її зміст.
  • Час в онлайні: ISP побачить, коли ви підключилися до інтернету і вийшли з мережі.
  • Протоколи і порти VPN: провайдер зрозуміє, що використовується VPN, оскільки будуть задіяні порти і протоколи, характерні для віртуальних приватних мереж.

При VPN-підключенні провайдер не побачить вашої конфіденційної інформації

Чого провайдер не побачить:

  • сайти, які ви відвідували,
  • файли, які ви завантажували,
  • що ви публікували в соціальних мережах,
  • історію пошуку.

Звичайно, віртуальна приватна мережа не гарантує 100% анонімність в мережі, але дає високий ступінь захисту і збереження конфіденційності інформації. Провайдер може зрозуміти, що користувач використовує технологію VPN, але що саме ви робите, куди заходите, що шукаєте, пишете, відправляєте і завантажуєте, для нього залишиться таємницею.

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07.07.2021
1 хвилина на прочитання

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