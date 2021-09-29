В США посадять на 20 років розробника криптовалюти Ethereum

Верджіл Гріффіт, колишній співробітник Ethereum Foundation, нелегально їздив до Північної Кореї розповідати, як за допомогою криптовалюти обходити санкції і відмивати гроші. Тепер йому загрожує 20 років в’язниці.





Вирок – винен!

Розробник криптовалюти Ether визнав себе винним в тому, що планував допомогти Північній Кореї відмивати викрадені криптовалютні активи. Сам обвинувачений був в 2019 р затриманий ФБР після візиту в КНДР.

Верджіл Гріффіт (Virgil Griffith) деякий час працював над спеціальними проектами в Ethereum Foundation, організації, що займається розробкою криптовалюти ефір. Крім цього він співпрацював з декількома іншими технологічними компаніями та академічними організаціями і мав відношення до створення якогось пошуковика для даркнета.

У квітні 2019 року він приїхав в КНДР на пхеньянську конференцію по блокчейну і криптовалюті. На цьому заході він виступив з презентацією про те, яким чином Північна Корея за допомогою криптовалюти і блокчейна може отримати незалежність від світової банківської системи, відмивати гроші і обійти американські санкції. Принаймні, так сформульовані звинувачення проти нього. У судових документах також вказувалося, що Гріффіт планував організовувати регулярні криптовалютні транзакції між Північною і Південною Кореєю – якраз з метою обходу санкцій.

Верджіл Гріффіт, розробник криптовалюти ефір і “друг корейського народу”

Раніше Гріффіт намагався отримати офіційний дозвіл від Держдепартаменту США на відвідування КНДР, але отримав категоричну відмову. Проте, його рішення потрапити в Північну Корею виявилося досить твердим, і він відправився туди манівцями – через Китай.

Факт відвідування недружньої США країни Гріффіт спробував приховати, проте його вирахували; в тому ж 2019 році він був заарештований ФБР.

Загроза національній безпеці

«В ході своєї діяльності, Гріффіт поставив під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів шляхом саботажу санкцій, накладених Конгресом і Президентом з метою надання максимального тиску на загрозу, що виходить від віроломного режиму Північної Кореї», – йдеться в заяві прокурора Одрі Страусс (Audrey Strauss) з нагоди визнання Гриффітом провини.

Тепер підсудному загрожує 20 років тюремного ув’язнення.

«Експерти з безпеки по всьому світу відстежують як мінімум два APT-угрупування, що діють в інтересах спецслужб Північної Кореї, – APT37 (Inky Squid, Scarcruft, Group123) і APT38 (Lazarus). Ці хакерські колективи ведуть активну діяльність в десятках країн світу, і Lazarus, зокрема, спеціалізується на великомасштабних розкраданнях фінансових активів, як в традиційних, так і криптовалют, – говорить Дмитро Кірюхін, експерт з інформаційної безпеки компанії SEC Consult Services. – Тому, реакція на спроби допомагати владі КНДР обходити санкції цілком очікувано виявляється жорсткою, хоча в даному випадку 20 років ув’язнення виглядають надлишково жорстокими».

Критики досить давно говорять, що американські санкції проти Північної Кореї, введені за відмову припинити розробки ядерної зброї, своїх цілей не досягають і єдине, чому сприяють, так це розвитку гуманітарних криз. Проте, офіційний Вашингтон не збирається що-небудь міняти.

Вирок Верджіл Гриффіту буде винесено 18 січня 2022 року.