Топ-5 смартфонів, які найчастіше вибухали у своїх власників

Смартфони стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Однак, зважаючи на стрімкий розвиток технологій, трапляються випадки, коли смартфони вибухають з різних причин, наприклад, через виробничі дефекти або проблеми з акумулятором. У цій статті ми склали топ-5 смартфонів, які потрапили в заголовки новин через велику кількість інцидентів з вибухами.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 7 є, мабуть, найбільш сумнозвісним смартфоном, коли справа доходить до вибухів. Випущений у 2016 році, він швидко завоював популярність завдяки своїм передовим функціям. Однак невдовзі після запуску з’явилися численні повідомлення про те, що пристрій загорівся або вибухнув. Причиною був дефект акумулятора. Спочатку Samsung спробував провести програму відкликання та заміни, але після того, як замінені пристрої також почали вибухати, компанія вирішила зняти модель з виробництва і відкликала всі пристрої.

Apple iPhone 6

iPhone 6, випущений у 2014 році, був надзвичайно популярним пристроєм для Apple. Однак було зафіксовано кілька випадків, коли пристрої iPhone 6 загорялися або вибухали. Ці інциденти в основному були пов’язані з використанням сторонніх зарядних пристроїв, неофіційними ремонтами або фізичним пошкодженням акумулятора. Apple так і не випустила офіційного відкликання iPhone 6, але порадила користувачам уникати використання несертифікованих зарядних пристроїв та аксесуарів.

Xiaomi Mi A1

Компанія Xiaomi відома тим, що пропонує доступні смартфони з конкурентними характеристиками. Xiaomi Mi A1, випущений у 2017 році, не став винятком. Однак з’явилися повідомлення про те, що цей пристрій вибухав під час заряджання або використання. Розслідування показало, що основними винуватцями були несправні акумулятори та зарядні пристрої сторонніх виробників. Компанія Xiaomi випустила рекомендацію використовувати з пристроєм лише сертифіковані зарядні пристрої та аксесуари.

OnePlus One



OnePlus One, випущений у 2014 році, був першим смартфоном від OnePlus і пропонував функції флагманського рівня за доступною ціною. Однак було кілька випадків, коли пристрій загорявся або вибухав. OnePlus визнала цю проблему і стверджувала, що ці випадки були поодинокими і не свідчать про поширеність проблеми. Компанія запропонувала заміну для постраждалих пристроїв і закликала клієнтів використовувати офіційні аксесуари та зарядні пристрої.

LG G4

LG G4, випущений у 2015 році, був добре сприйнятим пристроєм з вражаючою камерою та дисплеєм. На жаль, було кілька повідомлень про те, що пристрій вибухав під час заряджання або використання. Основною причиною були несправні акумулятори та використання несертифікованих зарядних пристроїв. LG запропонувала заміну пошкоджених пристроїв і порадила користувачам використовувати лише сертифіковані зарядні пристрої та аксесуари.

Висновок

Хоча випадки вибухів смартфонів трапляються відносно рідко, ці інциденти слугують важливим нагадуванням про важливість використання сертифікованих аксесуарів і зарядних пристроїв. Виробники винесли цінні уроки з цих резонансних випадків, що призвело до покращення заходів безпеки та більш суворого контролю якості при виробництві нових пристроїв. Для нас, споживачів, життєво важливо, щоб ми відповідально ставилися до своїх смартфонів і дотримувалися рекомендацій виробника щодо безпечного використання.