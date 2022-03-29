4 причини, чому бездротова зарядка непотрібна

Бездротова зарядка підтримується не лише смартфонами. Вона присутня у навушниках, смарт-годинниках та браслетах. Коли виробники розповідають, чого їм вдалося досягти у цій галузі, так складно їм не повірити: адже всі цифри говорять про те, що бездротова зарядка – це річ серйозна. Але ми вважаємо, що це не так.





Ось чотири причини, чому не варто звертати увагу на цю функцію (і вже тим більше робити її головним критерієм при виборі гаджета).

1. Бездротова зарядка не є повністю бездротовою (поки що)

Саме вираз «бездротовий зарядний пристрій » вже вводить в оману. Якщо смартфон, браслет або якийсь інший гаджет не потрібно підключати до джерела живлення за допомогою кабелю, то док-станцію ще як потрібно. Це єдиний спосіб подати на неї струм від електромережі.

А тепер про зручність. При використанні проводового адаптера смартфон можна брати в руки, виконувати на ньому будь-які операції, і процес заряджання при цьому не зупиниться ні на секунду. Однак бездротова зарядка такої можливості не дає: гаджет повинен зберігати контакт із док-станцією, інакше подача струму припиниться.

В ідеалі бездротова зарядка повинна діяти у певному радіусі незалежно від того, чи має пристрій фізичний контакт із док-станцією чи ні. Така технологія вже знаходиться у розробці, але до впровадження в гаджети ще далеко.

2. Бездротова зарядка малопотужна

Мабуть, головна претензія – це ефективність (точніше її відсутність) бездротової подачі електроживлення. Якщо дротовий адаптер подає струм безпосередньо з розетки в акумулятор, то при використанні бездротової зарядної панелі струму доводиться подолати пластиковий корпус та скло на задній панелі телефону.

Ці матеріали представляють для електронів перешкоду, тому й швидкість бездротової зарядки низька. Якщо по дроту швидкість живлення може перевищувати 100 Вт, то бездротовий показники і близько не такі. Причому даремно витрачається не тільки час, але й електроенергія, яка розсіюється у вигляді тепла, не досягаючи мети.

Треба визнати, що бездротова зарядка доречна для заповнення автономності невеликих пристроїв – навушників, смарт-годинників, портативних колонок , мишок та ін. Ось чому у світі поки що не існує ноутбуків, електровелосипедів та електромобілів з підтримкою цієї технології.

3. Бездротова зарядка провокує перегрів пристроїв

Ось ще одна неприємна побочка – сильне тепловиділення. Воно шкодить акумулятору, прискорюючи його зношування. Слабка ефективність бездротової зарядки ускладнює проблему: гаджет заряджається довше і відповідно довше піддається нагріванню.

Електроенергія, яка досягає акумулятора, розсіюється як тепло. Саме тому бездротовий зарядний пристрій завжди виділятиме більше тепла, ніж провідний з такою ж потужністю.

4. Бездротові док-станції дорогі

Дротовий блок живлення пристойної якості можна купити менш ніж за 200 гривень. Бездротовий коштує дорожче – близько 300-400 обійдуться лише найдешевші та неякісні пропозиції. За нормальну (і найголовніше – безпечну) док-станцію доведеться заплатити ще більше. Не найрозумніша покупка, якщо враховувати швидкість її роботи та продуктивність.

Бездротова зарядка – це марнування часу та грошей

Для багатьох людей у ​​наш час приказка «час – гроші» є актуальною як ніколи. Якщо вам дорого і те, й інше, не варто зациклюватись на такій новомодній фішці, як бездротова зарядка. Вона не просто дорога, із нею доведеться витрачати в рази більше часу на зарядку смартфона.

Ні, ми не списуємо цю технологію з рахунків. Ми хочемо сказати, що їй потрібне вдосконалення. У нинішньому стані вона не забезпечує і половини переваг, про які говорять виробники.

Якщо в комплекті з новим телефоном зарядний пристрій не постачається (так, і таке буває), не варто сумніватися: купуйте дротовий адаптер. Це рішення, як і раніше, зручне, недороге і високоефективне. Коли необхідно зарядити телефон до прийнятного рівня за лічені хвилини, виручить лише провідна зарядка.

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