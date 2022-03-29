4G не буде: на Росії не будуть розвивати швидкий інтернет у 2022 році

У мережі з’явилися результати нового засідання Державної комісії з радіочастот (ДКРЧ) РФ. В рамках нього було прийнято рішення, яке явно не буде популярним у звичайних росіян.





Нове рішення безпосередньо пов’язане з більш раннім, яке ухвалило Міністерство цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ. Воно остаточно призвело до того, що мобільні оператори будуть звільнені від необхідності розширювати зони покриття 4G LTE у 2022 році.

Це, у свою чергу, означає, що мобільний 4G-інтернет не з’явиться вздовж федеральних трас, а також селищах та селах.

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