У мережу злили дані користувачів Россграм, російського аналогу Instagram

Так, це той самий російський аналог Instagram, зроблений на колінці. Він повинен був запуститись ще вчора, але Россграм не запрацював у запланований час, а таймер часу до запуску пішов заново.





Соцмережа вже припустилася великого витоку — злили дані тих, хто залишив заявку на реєстрацію до запуску. Вони отримують фейкові листи нібито від адміністрації сайту з посиланням на завантаження шкідливого додатку з Google Диску. Це навіть підтвердили представники Россграма у своєму співтоваристві.

Ймовірно, злили пошти, номери телефонів, імена та вид діяльності, які користувачі залишили в заявці. У когось тепер є свіжа база ЗМІ, блогерів та інших партнерів.

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