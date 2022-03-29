Softnews

У мережу злили дані користувачів Россграм, російського аналогу Instagram

29.03.2022
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россграм

Так, це той самий російський аналог Instagram, зроблений на колінці. Він повинен був запуститись ще вчора, але Россграм не запрацював у запланований час, а таймер часу до запуску пішов заново.


Соцмережа вже припустилася великого витоку — злили дані тих, хто залишив заявку на реєстрацію до запуску. Вони отримують фейкові листи нібито від адміністрації сайту з посиланням на завантаження шкідливого додатку з Google Диску. Це навіть підтвердили представники Россграма у своєму співтоваристві.

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Ймовірно, злили пошти, номери телефонів, імена та вид діяльності, які користувачі залишили в заявці. У когось тепер є свіжа база ЗМІ, блогерів та інших партнерів.

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29.03.2022
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