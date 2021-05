Стало відомо, де насправді збирають смартфони Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, OPPO і realme

Прийнято вважати, що зараз всі смартфони виробляються в Китаї, хоча головний офіс компанії може знаходитися в Кореї, США та інших країнах. Насправді, виробництво далеко не завжди зосереджено в Піднебесній. Редакція GSMinfo вивчила це питання на прикладі найбільш популярних в Україні брендів – Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei та HONOR, а також OPPO, vivo і realme.





Де насправді роблять смартфони: не тільки в Китаї

Apple iPhone

Починаючи з першого iPhone і до цих пір на зворотному боці кожного смартфона Apple є напис «Designed by Apple in California. Assembled in China». Це означає, що розробляють гаджети в Каліфорнії, а збирають в Китаї. Формально так воно і є – комплектують продукцію на заводах Foxconn і Pegatron, розташованих в Піднебесній.

Збирають iPhone на заводах в Китаї, а запчастини випускають в Гонконзі, Європі, Японії, США, Китаї та інших країнах

Однак кожен iPhone складається з безлічі компонентів, які виробляють і поставляють компанії з усього світу.

Розберемо, де випускають основні частини яблучних смартфонів:

● Кабелі, скло, акумулятори та конектори роблять в Гонконзі (Sunwoda Electronics Corp, Shenzhen Desay Battery Technology Co.).

● Виробництвом напівпровідників, антенних модулів і компонентів для зарядки займаються 16 компаній в Європі (Wickeder Group – Німеччина, STMicroelectronics NV – Франція, Італія, Мальта, Solvay SA – Бельгія та інші).

● Сенсори, дисплейні панелі, датчики та інші складні запчастини виготовляють в Японії (Unimicron Technology Corporation, TDK Corporation).

● Компоненти материнської плати, процесори, дрібні деталі, чіпи та конектори виробляють в США (Texas Instruments Incorporated, The Chemours Cmpany, Skyworks Solutions Incorporated).

Крім того, Samsung робить для iPhone OLED-дисплеї. Для бюджетних моделей IPS-екрани поставляють LG Display і BOE Technology (Китай).

Інші компоненти iPhone надходять від наступних виробників:

● Задні скляні панелі: Biel Crystal (Китай) і Lens Technology (Китай).

● Основна камера: Sony (Японія).

● Лінзи: Largan Precision (Китай) і Genius El (Китай).

● Чіпи пам’яті: Toshiba (Японія) і Western Digital (Китай).

● Процесори: TSMC (Тайвань, Китай).

● Модеми: Qualcomm (кілька заводів – Австрія, Німеччина, Сінгапур, Китай) і Intel (заводи в Малайзії, Китаї, Ірландії).

Корпуси для iPhone роблять на заводі Foxconn. На цьому ж виробництві і на Pegatron з’єднують все вищеперелічене разом і упаковують готові вироби в коробки. Тому країною виготовлення смартфонів Apple вважається Китай.

До речі, до недавнього часу ходили чутки, що iPhone почнуть збирати і в Індії. Такі плани у Apple дійсно були, але від цієї ідеї відмовилися через низьку якість пробної збірки.

Samsung Galaxy

Продукцію Samsung взагалі складно назвати китайською. Як і у багатьох компаній, у них були заводи в Китаї, але в 2019 році було оголошено про їх закриття.

Зараз більшість техніки цього бренду виробляють в Кореї в місті Кумі (Гумі) на власному заводі. Там само збирають дорогі та технічно складні пристрої, наприклад, Galaxy Fold і Z Flip. А от всі інші смартфони компанії приїжджають до нас з В’єтнаму і Індії.

Компоненти для смартфонів Samsung роблять, в основному, в Кореї, а збирають на заводах у В’єтнамі та Індії

Більшість основних компонентів Samsung виробляє самостійно. Наприклад, процесори і екрани. Але і тут є нюанси. Так, в смартфони для північноамериканського ринку встановлюють чіпи Qualcomm. Це обумовлено використанням в США стандарту CDMA, який не підтримують фірмові чіпсети Exynos. Також Samsung випускає акумулятори, модулі оперативної і постійної пам’яті та інші деталі.

Виходить, що компанія сама робить більшість компонентів, а збирають смартфони на заводах у В’єтнамі та Індії. Деяка кількість техніки Samsung виробляє в Бразилії та Індонезії, але, в основному, це пристрої для місцевих ринків.

Xiaomi

Офіційно на український ринок компанія вийшла в червні 2016, однак до цього часу техніка Xiaomi продавалася у нас вже кілька років. Територіально основна штаб-квартира компанії знаходиться в Китаї, а другий підрозділ – в Індії (він працює на місцевий ринок і поставляє гаджети в Бангладеш і Непал).

Здавалося б, Xiaomi – це суто «китайські» смартфони. Однак основні складальні операції здійснюються на її власному заводі Wistron в Індії, а також на китайських фабриках партнерів – Foxconn, Inventec і Wintech. Окремі компоненти роблять на цих самих заводах і на тих самих лініях, де і запчастини для iPhone, Samsung і Sony.

Для виробництва багатьох запчастин смартфонів Xiaomi використовується те ж обладнання і той самий персонал, що і для компонентів iPhone, Samsung і Sony

Як і моделі інших брендів, гаджети Xiaomi складаються з комплектуючих, які випускають найрізноманітніші компанії:

● Samsung (Корея) – OLED-дисплеї для флагманських моделей, модулі оперативної і постійної пам’яті, камери, акумулятори.

● Sony (Японія) і OmniVision (Китай) – камери.

● Qualcomm (заводи в Австрії, Німеччині, Сінгапурі, Китаї) – центральні процесори, датчики і сенсори.

● LG Display (Корея), Tianma Microelectronics і EBBG (Китай) – IPS-екрани для бюджетних моделей.

Крім того, виготовленням запчастин для Xiaomi займається близько 40 китайських компаній. Отже, велика частина комплектуючих родом з Китаю, але деякі компоненти все-таки роблять в інших країнах.

HUAWEI і HONOR

Виробничі потужності HUAWEI і суббренду HONOR розташовані недалеко від їх штаб-квартири в місті Шеньчжень (Китай) – саме там і збирають продукцію обох компаній. Сам виробник виготовляє центральні процесори HiSilicon Kirin, але в бюджетній лінійці використовуються чіпи MediaTek (Китай).

Компоненти для гаджетів HUAWEI виробляють не тільки в Китаї, але і в Японії, Кореї та інших країнах

В яких ще країнах роблять запчастини для смартфонів цих споріднених брендів:

● Sony (Японія) – фронтальна і основна камера.

● Samsung (Корея) – планки пам’яті.

● BOE Technology (Китай) – дисплеї.

● Amperex Technology of Hong Kong – літієвий акумулятор.

Збирають смартфони HUAWEI і HONOR дійсно в Китаї, однак компоненти, як і для інших пристроїв, постачають компанії з усього світу.

OPPO, vivo, realme

Всі ці компанії є «дочками» китайської корпорації BBK Electronics LTD – вона також випускає побутові прилади та аудіо-відеотехніку.

Бренд OPPO був створений в 2001 році для преміум-лінійки техніки BBK. На український ринок компанія офіційно вийшла в 2013 році зі смартфонами OPPO Find 5 і Finder X907. До речі, модель Find 5 на момент випуску стала найтоншою в світі.

Основний завод компанії розташований в Індії (підрозділ OPPO India). Також у корпорації є виробництво в Китаї у провінції Гуандун. На поточний момент там знаходяться лінії для системних плат, мікросхем, а також для комплексної перевірки і калібрування.

Завод OPPO знаходиться в Індії, а комплектуючі для смартфонів надходять в тому числі з Європи і Китаю

Бренд vivo був заснований компанією BBK пізніше, в 2009 році. До України він офіційно прийшов в 2017 р. Основна фішка пристроїв під цим ім’ям – високоякісний звук завдяки використанню чіпів Hi-Fi.

Vivo володіє двома заводами в Китаї (Дунгуань і Чунцин), але виробничі майданчики розташовані також в Індії та Індонезії (для внутрішнього ринку). При цьому у бренду є дослідницькі центри в США.

Компоненти для vivo виробляють в Індії, Китаї, Індонезії та інших країнах, а збирають смартфони в Китаї

Наймолодший бренд BBK – realme – заснований у 2018 році. Спочатку (з 2010 року) у OPPO була лінійка смартфонів OPPO Real, але потім команда, яка працювала над нею, відокремилася і створила власний бренд realme, який теж увійшов в корпорацію BBK.

Збірка смартфонів realme здійснюється на заводі OPPO в Індії

Всі пристрої realme зараз випускаються на виробничих потужностях OPPO в Індії, так що китайськими ці гаджети назвати важко. Такий підхід вигідний бренду, тому що дозволяє на вже працюючому обладнанні збирати ту кількість смартфонів, яку в даний момент вимагає споживчий ринок, а не будувати новий завод і налагоджувати процеси з нуля. Також бренд не витрачає час на власні розробки, а користується вже існуючими ресурсами корпорації.

Як ми можемо бачити, смартфони всіх дочірніх компаній холдингу BBK виробляються і збираються в Індії, Китаї та Індонезії.

Деякі компоненти OPPO, vivo, realme виготовляють в інших країнах:

● Флагманські смартфони працюють на чіпах Qualcomm, чиї заводи знаходяться в Австрії, Німеччині, Сінгапурі, Китаї.

● Камери на топових моделях OPPO робить Sony (Японія).

● OLED-дисплеї у флагманів realme виробляє Samsung (Корея).

Отже, більшість смартфонів тільки формально роблять в Китаї – комплектуючі для них виробляють по всьому світу, в тому числі в Японії, США і країнах Європи. iPhone, Xiaomi і HUAWEI дійсно збирають продукцію в Піднебесній, а їхні заводи в інших країнах працюють, в основному, на місцеві ринки. Samsung виробляє більшість техніки в Кореї, Індії та В’єтнамі. А гаджети компанії холдингу BBK (OPPO, vivo і realme) – збираються на виробництвах в Індії.