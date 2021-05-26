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Фанати Sony оцінять новий компактний смартфон Xperia Ace 2: ціна вирішить все

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Ще на початку року ми публікували матеріал на тему бюджетного компактного смартфона, над яким працює компанія Sony. Зовсім нещодавно він був представлений офіційно.


Невеликий промах вийшов з назвою – смартфон іменується як Sony Xperia Ace 2, і призначений він, в першу чергу, для ринку Японії.

Проте, пристрій точно заслуговує на увагу, і виною тому – та сама компактність. Дисплей діагоналлю 5.5 дюймів – велика рідкість в наші дні. І це при корисній площі в 81 відсоток.

Вибором виробника стала IPS-матриця з роздільною здатністю HD +, середнім рівнем щільності пікселів і захистом Corning Gorilla Glass 6. Співвідношення сторін екрану – 20:9. Посередні показники не дивують – рамки вартості смартфона диктують умови.

Sony Xperia Ace 2 з розмірами 140 x 69 x 8.9 мм і вагою всього в 159 грам виглядає на тлі сучасних “прямокутників” маленькою пушинкою – такі пристрої можна перерахувати по пальцях (над прикладами порівняння навіть доведеться подумати). Нехай корпус смартфона і виконаний з пластика, зате, УВАГА, має пило-вологозахист по стандарту IP68. Тільки вдумайтеся: непотоплюваний бюджетник!

На гранях смартфона розташувалися елементи управління смартфоном і інтерфейси:

  • на правій грані – сканер відбитків в кнопці блокування, гойдалка гучності і, судячи з усього, клавіша затвору камери;
  • на лівій грані – сім-лоток;
  • на верхній межі – роз’єм 3,5 мм і мікрофон;
  • на нижній межі – динамік, роз’єм Type-C і другий мікрофон.

З корпусом розібралися – він дійсно невеликий і буде зручно лежати в руці. Його вже так і хочеться поюзати. Але як у нього будуть йти справи з начинкою?

У смартфоні нас чекає далеко не найпродуктивніший MediaTek Helio P35 з вісьмома ядрами Cortex-A53 (2.3 ГГц x4, 1.8 ГГц x4). Так так, той самий процесор, який використовується в Galaxy A12 від Samsung, і зірок з неба не ловить. Систему перетравлює, і навіть з іграми справляється, але все це “на межі”. Будемо сподіватися, що в Xperia Ace 2 поставлять пам’ять швидше і результат буде помітно краще.

Модулів основної камери всього два:

  • основний з роздільною здатністю 13 МП;
  • сенсор глибини на 2 МП.

Про фото і відеоможливостей говорити рано – на руках немає прикладів зйомки, але дива чекати не доводиться: вже можна припустити, що максимум для відео – це 1080P при 30 FPS. Плюс до всього, основний датчик має діафрагму f / 2.0, тобто “їсти” світло він не дуже-то і любить. Але і це йому можна пробачити в силу його ціни.

Фронтальний модуль отримав 8 МП і ту саму діафрагму f / 2.0.

Батарея смартфона навряд чи у когось викличе велике розчарування: 4500 мА / год не так вже й мало. Про швидку зарядку і її потужність Sony поки не розповіла, але вже скоро нам будуть доступні всі характеристики смартфона.

Поки відомо лише про одну версію смартфона – 4/64 ГБ. На щастя, буде можливість розширити накопичувач картою microSD. Bluetooth версії 5.0 і Wi-Fi, який працює в двох діапазонах, просто зобов’язані бути в смартфоні, як і модуль NFC.

Sony Xperia Ace 2 обіцяє нам невисоку вартість приблизно 5600 грн (~ 200 $). Старт продажів смартфона в Японії запланований на 28 травня. На офіційні продажі за межами Японії поки сподіватися не варто, але покупки через інтернет ніхто не відміняв.

Вибір в рамках такої вартості є: китайські і корейські смартфони не дадуть збрехати. Тут вам і потужність, і камери з купою мегапікселів, і батарея величезна. Але Sony трохи про інше.

Таку компактність, як Xperia Ace 2, не запропонує жоден сучасний бюджетник. Говорити про повноцінний захист від води взагалі не варто – не всі китайські флагмани можуть ним похвалитися.

З одного боку цей смартфон можна розглянути як “іграшку для фанатів Sony”, але це буде не зовсім чесно: смартфон зможе справлятися з невибагливими завданнями, попутно забезпечуючи власнику захист від його утоплення. Звучить дуже непогано.

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