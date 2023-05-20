Названо найбільш популярні складні смартфони

Смартфон Samsung виявився найпопулярнішим складним смартфоном на ринку у першому кварталі 2023 року, він обійшов головного конкурента – китайську компанію Huawei. Про це аналітик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг повідомив у Twitter .

“У топ-5 моделей складаних смартфонів перше місце посів Z Flip 4, на нього припадає 27% всіх продажів у категорії”, – зазначив фахівець.

Також Янг повідомив, що друге місце за Huawei Pocket S з 15%, а третє за ще одним складним гаджетом від Samsung, Z Fold 4 (13% від продажів). До п’ятірки увійшли такі смартфони зі складними екранами, як Oppo Find N2 Flip (11%) та Huawei Mate X3 (6%).

За даними аналітика, постачання складних смартфонів досягли піку в третьому кварталі 2022 року. Янг уточнив, що виробники відвантажували менше мобільних пристроїв у сегменті на ринок у наступні квартали. Він уклав, що обсяг ринку за перші три місяці 2023 року склав 2,1 млн одиниць складних гаджетів.