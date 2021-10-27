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Розкрито спосіб збадьорити батарею в смартфоні, якщо вона швидко сідає

27.10.2021
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Інколи буває так, що швидка розрядка акумулятора смартфона не означає її фізичну смерть. Бувають випадки коли можна її так би мовити “обхитрити”. Фахівці сервісних центрів поділилися методикою, за допомогою якої можна оживити навіть здавалось безнадійну батарею.


Перед тим, як збиратися міняти акумулятор, можна спробувати розрядити пристрій до того стану, коли він відключиться повністю. Потім ще кілька разів спробувати його включити (він може включитися і відразу вимкнутись). Після цього пробувати зарядити смартфон до 100%. Є досить великий шанс, що батарея ще деякий час протягне.

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Якщо маніпуляція не допомогла, швидше за все батарея мобільного телефону підлягає заміні.

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27.10.2021
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