Hardnews

Складено ТОП-10 мікрохвильових печей в 2021 році за якістю і надійності

22.07.2021
4 хв. на прочитання

В 2021 році мікрохвильова піч – пристрій, який є вдома у кожного. Воно і зрозуміло – прилад істотно спрощує життя, дозволяючи швидко розігрівати їжу. Причому в сучасних нових моделей функціонал куди багатший, що ускладнює процес вибору конкретного рішення. Щоб нашим читачам не потрібно було самостійно розбиратися в нюансах, ми підготували рейтинг мікрохвильових печей 2021 року за співвідношенням ціна-якість. До нього увійшли кращі прилади за відгуками користувачів.


№10 – Candy CMW 2070 M

Найдешевший представник підбірки є однією з кращих моделей бюджетного сегменту. У неї гранично просте управління з двома поворотними механічними регуляторами, з якими швидко розбереться навіть літня людина. Ніяких наворотів немає – мікрохвильовка може розігрівати відповідно до 6 режимів і розморожувати продукти.

Новини по темі

Камера виконана з невибагливої у догляді емалі, є яскраве підсвічування, яке висвітлює все, що відбувається всередині. Проаналізувавши відгуки власників, ми не виявили згадки істотних мінусів, які варто було б враховувати перед покупкою.

№9 – STARWIND SMW3020

Топ мікрохвильових печей 2021 року продовжує ще одна хороша і надійна модель з доступною вартістю. У неї мінімалістичний зовнішній вигляд, з яким девайс буде мати гарний вигляд у абсолютно будь-якому інтер’єрі і відмінна якість виконання, що для представників початкового класу рідкість. Власники не повідомляють про будь-які поломки, неприємні запахи та інші подібні моменти.

У плані функціоналу тут все примітивно – 30-хвилинний таймер, розігрів і розморожування. Однак, для тих, кому більшого й не треба – це чудовий варіант.

№8 – Hyundai HYM-D3027

Мікрохвильовка корейської марки виглядає цікавіше при порівнянні з попередніми конкурсантами і зовні і по частині функціоналу. Тут є система рівномірного розподілу хвиль, завдяки якій продукти прогріваються однаково з усіх сторін. Причому тарілка залишається абсолютно холодною.

До того, як модель розморожує теж немає нарікань. Ще одна перевага – легкість відкриття дверцят, з чим у недорогих приладів зазвичай є проблеми. Все це доповнюється привабливим зовнішнім виглядом на рівні більш дорогих новинок. Що стосується недоліків популярної моделі, до таких відносять неприємний звуковий сигнал після закінчення роботи і занадто яскраві цифри на дисплеї.

№7 – Samsung ME83KRW-1

Перший пристрій корейського бренду в добірці. Його першою гідністю однозначно варто назвати місткість – камера розрахована аж на 23 літра. Причому розміри тут такі ж, як у менш об’ємних рішень. Так що, багато місця на кухні модель не займе.

Другий аргумент на користь приладу – потужність, яка дорівнює 800 Вт. За рахунок цього нагріваються і розморожуються продукти значно швидше. Є автоматичні програми для різних страв, що полегшують їх приготування.

Традиційно для фірми у Samsung ME83KRW-1 крутий дизайн, що помітно навіть на фото. Камера виконана з біокерамічоїа емалі – її важко пошкодити, легко відмити, плюс вона не вбирає запахи. Є підсвічування, але дуже тьмяне, що і є головним недоліком. Проте, якщо вам потрібна хороша мікрохвильовка для розігріву їжі, на цей агрегат явно варто звернути увагу.

№6 – LG MW-23R35GIH

У модельному ряді виробника LG це одна з топових пропозицій, тому ми не могли не включити її в рейтинг, де зібрані найкращі мікрохвильові печі 2021 року. У приладу колосальна потужність 1000 Вт, з якою процес розморожування і підігріву буде гранично швидким, і об’єм 23 літра. Сенсорні перемикачі чуйно реагують належним чином, що підтверджується відгуками власників. Панель управління виконана інтуїтивно зрозуміло – розбереться кожен.

Серед інших особливостей: захист від дітей, якісна камера з біокераміки, яскраве підсвічування і інформативний дисплей. Найчастіше власники критикують звуковий сигнал про закінчення програми – занадто гучний і ріжучий слух.

№5 – Midea AG820CWW-W

Всім, хто ще не знає, яку мікрохвильовку краще купити для дому, рекомендуємо звернути увагу на Midea AG820CWW-W. Це 20-літрова модель з функцією гриля, яка рідко зустрічається в пристроях з такою ціною. Дизайн у неї простий, ні до чого не зобов’язує – прилад шикарно впишеться в приміщення з будь-яким інтер’єром.

Управління інтуїтивно зрозуміле, здійснюється за допомогою зручних “втоплених” перемикачів. З ним розберуться навіть пенсіонери. Потужність мікрохвильовки становить 800 Вт. У відгуках власники повідомляють, що цього достатньо – нагрівання відбувається швидко і рівномірно. Основний мінус – занадто туга кнопка відкриття дверцят. Незважаючи на це, Midea AG820CWW-W – шикарна з точки зору співвідношення ціни і якості пічка для домашнього вжитку.

№4 – Samsung MC28H5013AW

За крок від потрапляння на призовий п’єдестал статті, в якій ми розповідаємо, яку недорогу мікрохвильовку вибрати для дому, опинилась корейська модель Samsung MC28H5013AW. У неї просто шикарні характеристики і функціонал – обсяг становить 28 літрів, є гриль, конвекція, потужність 900 Вт. Причому всі режими реально працюють і юзабельні, а не чисто для галочки.

Окремим рядком варто згадати крутий дизайн моделі – виглядає вона сучасно і буде мати гарний вигляд у квартирі з відповідним інтер’єром. Камера виконана з біокерамічної емалі, що викликає тільки захоплення власників через те, як легко вона відмивається.

Серед інших плюсів: чуйно реагує на торкання сенсорна панель і зручна кнопка для відкриття дверцят. До недоліків топ 4 рейтингу кращих по співвідношенню ціни і якості мікрохвильовок відносять неприємний звуковий сигнал і короткий шнур.

№3 – Electrolux EMM 20000 OK

Бронза дістається Electrolux EMM 20000 OK – крутій моделі з унікальним ретро-дизайном. Це однозначно одне з найстильніших рішень в добірці. Функціонал тут не такий багатий, як у попередніх девайсів. Замість цього виробник вирішив сфокусуватися на базових режимах: мікрохвильовка рівномірно і швидко гріє продукти, а також якісно їх розморожує.

Управління здійснюється за допомогою поворотних механізмів, дверцята легко відкриваються – спасибі зручній ручці. Виконано бронзовий призер топу на совість – власники не скаржаться на будь-які поломки. Якщо вам потрібна гарна мікрохвильовка на тривалий термін, однозначно придивіться до Electrolux EMM 20000 OK.

№2 – LG MW-25R95CIS

Рейтинг мікрохвильових печей за якістю і надійністю поступово добігає кінця. Друге місце отримує ще одна модель фірми LG з об’ємом камери 25 літрів і потужністю 1000 Ват. Вона інверторна, тому розігріті в приладі продукти краще зберігають смакові якості. Ще один козир – нейтральний звук, який сигналізує про закінчення програми.

Є інформативний дисплей, на якому чітко видно цифри, управління здійснюється за допомогою в міру чутливих сенсорних перемикачів. Головний недолік – дуже мазкий корпус. Щоб LG MW-25R95CIS залишалася презентабельною зовні, доведеться постійно її протирати.

№1 – Samsung MC32K7055CT

Краща мікрохвильова піч не тільки в асортименті виробника, а й на ринку в цілому. Чорний корпус виглядає шалено круто, камера виконана з якісної кераміки, легкої в догляді і не вбирає запахи. Обсяг становить 32 літри – це більше, ніж у будь-якого іншого пристрою в рейтингу.

Функціонал шикарний – 700 Вт потужність, є гриль, конвекція, комбіновані режими, величезна кількість програм для розморожування і підігріву. Все це доповнюється інформативним дисплеєм, зручними кнопковими перемикачами і низьким енергоспоживанням, що дозволяє значно економити на оплаті електрики.

Що стосується мінусів, крім того скільки вона коштує, до таких можна віднести шум, що продукується під час роботи.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
22.07.2021
4 хв. на прочитання

Новини по темі

Названо 5 способів, як зробити провідний принтер бездротовим

20.07.2021

Смартфони звинуватили в зниженні імунітету

20.07.2021

Чому поліцейські завжди торкаються машини, яку зупиняють

20.07.2021
Шахрай

Як себе вести при дзвінку від співробітника банку, щоб не потрапити на вудку шахраїв

20.07.2021
Back to top button