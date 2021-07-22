Складено ТОП-10 мікрохвильових печей в 2021 році за якістю і надійності

В 2021 році мікрохвильова піч – пристрій, який є вдома у кожного. Воно і зрозуміло – прилад істотно спрощує життя, дозволяючи швидко розігрівати їжу. Причому в сучасних нових моделей функціонал куди багатший, що ускладнює процес вибору конкретного рішення. Щоб нашим читачам не потрібно було самостійно розбиратися в нюансах, ми підготували рейтинг мікрохвильових печей 2021 року за співвідношенням ціна-якість. До нього увійшли кращі прилади за відгуками користувачів.





№10 – Candy CMW 2070 M

Найдешевший представник підбірки є однією з кращих моделей бюджетного сегменту. У неї гранично просте управління з двома поворотними механічними регуляторами, з якими швидко розбереться навіть літня людина. Ніяких наворотів немає – мікрохвильовка може розігрівати відповідно до 6 режимів і розморожувати продукти.

Камера виконана з невибагливої у догляді емалі, є яскраве підсвічування, яке висвітлює все, що відбувається всередині. Проаналізувавши відгуки власників, ми не виявили згадки істотних мінусів, які варто було б враховувати перед покупкою.

№9 – STARWIND SMW3020

Топ мікрохвильових печей 2021 року продовжує ще одна хороша і надійна модель з доступною вартістю. У неї мінімалістичний зовнішній вигляд, з яким девайс буде мати гарний вигляд у абсолютно будь-якому інтер’єрі і відмінна якість виконання, що для представників початкового класу рідкість. Власники не повідомляють про будь-які поломки, неприємні запахи та інші подібні моменти.

У плані функціоналу тут все примітивно – 30-хвилинний таймер, розігрів і розморожування. Однак, для тих, кому більшого й не треба – це чудовий варіант.

№8 – Hyundai HYM-D3027

Мікрохвильовка корейської марки виглядає цікавіше при порівнянні з попередніми конкурсантами і зовні і по частині функціоналу. Тут є система рівномірного розподілу хвиль, завдяки якій продукти прогріваються однаково з усіх сторін. Причому тарілка залишається абсолютно холодною.

До того, як модель розморожує теж немає нарікань. Ще одна перевага – легкість відкриття дверцят, з чим у недорогих приладів зазвичай є проблеми. Все це доповнюється привабливим зовнішнім виглядом на рівні більш дорогих новинок. Що стосується недоліків популярної моделі, до таких відносять неприємний звуковий сигнал після закінчення роботи і занадто яскраві цифри на дисплеї.

№7 – Samsung ME83KRW-1

Перший пристрій корейського бренду в добірці. Його першою гідністю однозначно варто назвати місткість – камера розрахована аж на 23 літра. Причому розміри тут такі ж, як у менш об’ємних рішень. Так що, багато місця на кухні модель не займе.

Другий аргумент на користь приладу – потужність, яка дорівнює 800 Вт. За рахунок цього нагріваються і розморожуються продукти значно швидше. Є автоматичні програми для різних страв, що полегшують їх приготування.

Традиційно для фірми у Samsung ME83KRW-1 крутий дизайн, що помітно навіть на фото. Камера виконана з біокерамічоїа емалі – її важко пошкодити, легко відмити, плюс вона не вбирає запахи. Є підсвічування, але дуже тьмяне, що і є головним недоліком. Проте, якщо вам потрібна хороша мікрохвильовка для розігріву їжі, на цей агрегат явно варто звернути увагу.

№6 – LG MW-23R35GIH

У модельному ряді виробника LG це одна з топових пропозицій, тому ми не могли не включити її в рейтинг, де зібрані найкращі мікрохвильові печі 2021 року. У приладу колосальна потужність 1000 Вт, з якою процес розморожування і підігріву буде гранично швидким, і об’єм 23 літра. Сенсорні перемикачі чуйно реагують належним чином, що підтверджується відгуками власників. Панель управління виконана інтуїтивно зрозуміло – розбереться кожен.

Серед інших особливостей: захист від дітей, якісна камера з біокераміки, яскраве підсвічування і інформативний дисплей. Найчастіше власники критикують звуковий сигнал про закінчення програми – занадто гучний і ріжучий слух.

№5 – Midea AG820CWW-W

Всім, хто ще не знає, яку мікрохвильовку краще купити для дому, рекомендуємо звернути увагу на Midea AG820CWW-W. Це 20-літрова модель з функцією гриля, яка рідко зустрічається в пристроях з такою ціною. Дизайн у неї простий, ні до чого не зобов’язує – прилад шикарно впишеться в приміщення з будь-яким інтер’єром.

Управління інтуїтивно зрозуміле, здійснюється за допомогою зручних “втоплених” перемикачів. З ним розберуться навіть пенсіонери. Потужність мікрохвильовки становить 800 Вт. У відгуках власники повідомляють, що цього достатньо – нагрівання відбувається швидко і рівномірно. Основний мінус – занадто туга кнопка відкриття дверцят. Незважаючи на це, Midea AG820CWW-W – шикарна з точки зору співвідношення ціни і якості пічка для домашнього вжитку.

№4 – Samsung MC28H5013AW

За крок від потрапляння на призовий п’єдестал статті, в якій ми розповідаємо, яку недорогу мікрохвильовку вибрати для дому, опинилась корейська модель Samsung MC28H5013AW. У неї просто шикарні характеристики і функціонал – обсяг становить 28 літрів, є гриль, конвекція, потужність 900 Вт. Причому всі режими реально працюють і юзабельні, а не чисто для галочки.

Окремим рядком варто згадати крутий дизайн моделі – виглядає вона сучасно і буде мати гарний вигляд у квартирі з відповідним інтер’єром. Камера виконана з біокерамічної емалі, що викликає тільки захоплення власників через те, як легко вона відмивається.

Серед інших плюсів: чуйно реагує на торкання сенсорна панель і зручна кнопка для відкриття дверцят. До недоліків топ 4 рейтингу кращих по співвідношенню ціни і якості мікрохвильовок відносять неприємний звуковий сигнал і короткий шнур.



№3 – Electrolux EMM 20000 OK

Бронза дістається Electrolux EMM 20000 OK – крутій моделі з унікальним ретро-дизайном. Це однозначно одне з найстильніших рішень в добірці. Функціонал тут не такий багатий, як у попередніх девайсів. Замість цього виробник вирішив сфокусуватися на базових режимах: мікрохвильовка рівномірно і швидко гріє продукти, а також якісно їх розморожує.

Управління здійснюється за допомогою поворотних механізмів, дверцята легко відкриваються – спасибі зручній ручці. Виконано бронзовий призер топу на совість – власники не скаржаться на будь-які поломки. Якщо вам потрібна гарна мікрохвильовка на тривалий термін, однозначно придивіться до Electrolux EMM 20000 OK.

№2 – LG MW-25R95CIS

Рейтинг мікрохвильових печей за якістю і надійністю поступово добігає кінця. Друге місце отримує ще одна модель фірми LG з об’ємом камери 25 літрів і потужністю 1000 Ват. Вона інверторна, тому розігріті в приладі продукти краще зберігають смакові якості. Ще один козир – нейтральний звук, який сигналізує про закінчення програми.

Є інформативний дисплей, на якому чітко видно цифри, управління здійснюється за допомогою в міру чутливих сенсорних перемикачів. Головний недолік – дуже мазкий корпус. Щоб LG MW-25R95CIS залишалася презентабельною зовні, доведеться постійно її протирати.

№1 – Samsung MC32K7055CT

Краща мікрохвильова піч не тільки в асортименті виробника, а й на ринку в цілому. Чорний корпус виглядає шалено круто, камера виконана з якісної кераміки, легкої в догляді і не вбирає запахи. Обсяг становить 32 літри – це більше, ніж у будь-якого іншого пристрою в рейтингу.

Функціонал шикарний – 700 Вт потужність, є гриль, конвекція, комбіновані режими, величезна кількість програм для розморожування і підігріву. Все це доповнюється інформативним дисплеєм, зручними кнопковими перемикачами і низьким енергоспоживанням, що дозволяє значно економити на оплаті електрики.

Що стосується мінусів, крім того скільки вона коштує, до таких можна віднести шум, що продукується під час роботи.

