Абсолютний рекорд: китайський смартфона набрав понад 4,5 млн балів в AnTuTu
Майбутній флагманський смартфон iQOO 15 Ultra, який позиціонується як ультимативне рішення для геймерів, встановив новий історичний рекорд у популярному бенчмарку AnTuTu. Пристрій продемонстрував фантастичний результат у 4 518 403 бали.
Секрет потужності: Смартфон побудований на базі новітнього процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Експерти припускають, що досягти таких показників вдалося завдяки використанню просунутої системи охолодження — ймовірно, з вбудованим фізичним вентилятором (кулером), що дозволило чіпу працювати на піку можливостей без тротлінгу.
Характеристики: Окрім рекордної продуктивності, iQOO 15 Ultra пропонує вражаючі специфікації:
- Батарея: 7000 мАг зі швидкою зарядкою 200 Вт.
- Екран: 6,85-дюймовий AMOLED (144 Гц).
- Пам’ять: Оперативна LPDDR5X та накопичувач нового стандарту UFS 4.1.
- Камери: Усі тильні сенсори мають роздільну здатність 50 Мп.
- Геймінг: Наявність бічних тригерів (курків) для зручного керування в іграх.
Прем’єра новинки в Китаї очікується вже у лютому 2026 року. Головним конкурентом моделі називають REDMAGIC 11 Pro+.