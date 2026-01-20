Абсолютний рекорд: китайський смартфона набрав понад 4,5 млн балів в AnTuTu

Майбутній флагманський смартфон iQOO 15 Ultra, який позиціонується як ультимативне рішення для геймерів, встановив новий історичний рекорд у популярному бенчмарку AnTuTu. Пристрій продемонстрував фантастичний результат у 4 518 403 бали.

Секрет потужності: Смартфон побудований на базі новітнього процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Експерти припускають, що досягти таких показників вдалося завдяки використанню просунутої системи охолодження — ймовірно, з вбудованим фізичним вентилятором (кулером), що дозволило чіпу працювати на піку можливостей без тротлінгу.

Характеристики: Окрім рекордної продуктивності, iQOO 15 Ultra пропонує вражаючі специфікації:

Батарея: 7000 мАг зі швидкою зарядкою 200 Вт.

7000 мАг зі швидкою зарядкою 200 Вт. Екран: 6,85-дюймовий AMOLED (144 Гц).

6,85-дюймовий AMOLED (144 Гц). Пам’ять: Оперативна LPDDR5X та накопичувач нового стандарту UFS 4.1.

Оперативна LPDDR5X та накопичувач нового стандарту UFS 4.1. Камери: Усі тильні сенсори мають роздільну здатність 50 Мп.

Усі тильні сенсори мають роздільну здатність 50 Мп. Геймінг: Наявність бічних тригерів (курків) для зручного керування в іграх.

Прем’єра новинки в Китаї очікується вже у лютому 2026 року. Головним конкурентом моделі називають REDMAGIC 11 Pro+.