Китай спустив на воду перше у світі безпілотне дослідницьке судно

Китай ввів в експлуатацію перше у світі безпілотне науково-дослідне судно Чжухайюнь. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

За інформацією телеканалу, судно має систему автономної навігації, технологію дистанційного управління. Усі основні системи, включаючи енергетичну та рухову, розроблені в КНР.

Довжина судна становить 88,5 метрів, ширина – 14 метрів та розрахункова висота борту 6,1 метра. Воно здатне розвивати швидкість 18 вузлів, в економічному режимі — 13 вузлів.

Повідомляється, що судно можна використовувати для різних завдань дослідження океану, включаючи океанографічну зйомку, займатися картографією, збиранням проб і патрулюванням.