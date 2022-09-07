Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy Wide 6

Модель отримала 6,5-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 1600×720 пікселів з рідкісною для даної цінової категорії підвищеною частотою оновлення картинки в 90 Гц.





Південнокорейська компанія Samsung вкотре вирішила спробувати свої сили у бюджетному сегменті ринку смартфонів. Її новий доступний гаджет Galaxy Wide 6 отримав 6,5-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 1600×720 пікселів з нестандартним співвідношенням сторін 20:9 і рідкісною для даної цінової категорії підвищеною частотою оновлення картинки в 90 Гц.

у краплеподібному вирізі екрана притулилася 8-мегапіксельна фронтальна камера. Основна камера смартфона дуже пристойна за мірками класу: 50-мегапіксельний головний сенсор, доповнений двома допоміжними датчиками по 2 мегапікселі – для макрозйомки та аналізу глибини сцени. В основі апарату лежить восьмиядерна однокристальна система Dimensity 700 від компанії MediaTek.

Її доповнюють 4 ГБ оперативної пам’яті та постійний накопичувач на 128 ГБ. Апарат підтримує зв’язок у мережах п’ятого покоління.