Названо лідерів серед усіх смартфонів на кінець 2021 року на думку експертів

Рік добіг кінця, настав час підбивати підсумки. За останні 12 місяців на ринку з’явилося багато якісних і цікавих смартфонів, але серед них були по-справжньому унікальні моделі, що перевершують конкурентів за продуктивністю, автономністю, якістю фото та іншими важливими параметрами. Про які телефони ми говоримо? Зараз дізнаєтесь.





№3 – OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro є унікальним апаратом. Він пропонує всі особливості, які є у топових флагманів інших брендів, але коштує значно дешевше. Судіть самі: 6.7-дюймовий 120-герцевий екран, Snapdragon 888 на слоті процесора, класна камера 48+50+8+2 МП, акумулятор ємністю 4500 мАч та 65-ватна зарядка. Корпус тут виконаний з металу та скла, захищений за стандартом IP68. Все це доповнюється функціональною та зручною оболонкою Oxygen OS, у яку загорнутий Android 11.

№2 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Топовий флагман корейців вийшов ще на початку року, але жоден із випущених після нього апаратів так і не наблизився до нього щодо якості. Samsung Galaxy S21 Ultra – еталонний Android-телефон. Так, його ціна завищена, але така плата за ім’я бренду та передові технології. У модель встановлено 6.8-дюймовий дисплей з 2К роздільною здатністю та частотою оновлення 120 Гц, Exynos 2100 на слоті процесора, а також квадрокамера з головним датчиком на 108 МП та двома телевиками, що знімають з 10-кратним оптичним зумом.

Як і належить преміальному смартфону, корпус тут захищений за стандартом IP68 і виконаний з благородного металу та скла. Єдине, що бентежить – скромна швидкість заряджання 25 Вт.

№1 – iPhone 13 Max Pro

Як не крути, а сперечатися з тим, що iPhone 13 Max Pro – топовий смартфон на ринку немає жодного сенсу. Модель ідеальна у кожному моменті, починаючи від якості складання, закінчуючи характеристиками. Стильний корпус з плоскими гранями виконаний з металу та скла, 6.7-дюймовий екран оновлюється з частотою 120 Гц, а найпотужніший процесор Apple A15, разом з ідеальною оптимізацією iOS, дозволить йому залишатися актуальним у найближчі кілька років.

Квадрокамера 12+12+12+TOF робить знімки з філігранно точним кольором і оснащена унікальним кінофокусом, завдяки якому будь-який користувач може знімати ефектні відеоролики.