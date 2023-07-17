Hardnews

Представлено великий та дуже дешевий планшет

На старій платформі

17.07.2023
Менше хвилини
Acer Iconia Tab M10

Компанія Acer представила дешевий планшет Iconia Tab M10 із великим екраном діагоналлю 10,1 дюйма.

Новинка коштує лише 150 доларів, але за такої ціни, звичайно, не обійшлося без компромісів. Основний – платформа. В основі лежить MediaTek Kompanio 500, яка вийшла ще 2019 року. У AnTuTu 9 вона набирає лише близько 160 000 балів.

Також у планшета є 4 ГБ ОЗУ та 64 ГБ флеш-пам’яті. 10-дюймовий екран характеризується роздільною здатністю 1920 х 1200 пікселів. Звісно ж, мови про підвищену кадрову частоту не йде. 

З іншого можна відзначити камеру роздільною здатністю 13 Мп і акумулятор ємністю 6000 мА • год.  

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17.07.2023
Менше хвилини
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