Комплектуючі для ПК подорожчають: Intel анонсувала підняття цін

Є багато ознак того, що незабаром людям, які мають намір оновити свої комп’ютери, а також тим, хто планує придбати нові ПК і ноутбуки, доведеться зважати на підвищення цін. Компанія Intel повідомила своїх клієнтів про плани підвищення цін на вироблені компоненти.





Незважаючи на те, що останнім часом багато комп’ютерних комплектуючих подешевшали (особливо це видно на прикладі відеокарт ), у деяких випадках спостерігається рух у зворотному напрямку.

Так буде з компонентами виробництва Intel – згідно з повідомленнями Nikkei Asia, концерн планує підвищити ціни на багато своїх компонентів. Серед них буде ряд процесорів – хоча поки мова йде в основному про системи, що використовуються в серверних кімнатах і базах даних, але можна очікувати і зростання цін на процесори, встановлені в ПК і ноутбуки для традиційних споживачів. Крім того, до переліку входять, і модулі Wi-Fi і контролери підключення. Масштаби підвищення мають бути досить великими – від кількох до 20 відсотків. Причини підвищення цін: інфляція, яка в США в червні склала 9,1 відсотка, а також зростання витрат на матеріали та виробництво комплектуючих.