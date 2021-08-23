Названо звички, які викликають передчасне старіння

Всі хочуть виглядати молодо якомога довше. Однак кожен йде до цієї мети за допомогою власного методу. Хтось вкладає кошти в антивікові продукти, а хтось сидить на дієтах. Але насправді, багато хто з нас мають щоденні звички, які тільки прискорюють настання старості.





Багато цукру

Продукти з великою кількістю цукру прискорюють старіння. Справа в тому, що система підтримки здоров’я шкіри, яка зберігає її пружною і молодою, складається з колагену і еластину. Згідно з дослідженнями дерматологів, велика кількість солодких продуктів, в тому числі і газованих солодких напоїв, призводить до того, що цукор зв’язується з амінокислотами в кологені і еластині і викликає пошкодження клітин, тим самим ускладнюючи відновлення цих речовин в організмі.

Багато алкоголю

Ніщо не змушує організм старіти швидше, ніж алкоголь, впевнені вчені. Він зневоднює шкіру і викликає запалення по всьому тілу, яке може проявлятися на обличчі у вигляді почервоніння, набряку і розривів капілярів.

Куріння

Не дивно, що паління шкідливе для шкіри: тютюновий дим містить сотні токсинів, які не тільки “огортають обличчя”, але і потрапляють в кровоносні судини, перешкоджаючи циркуляції кисню і поживних речовин. В одному дослідженні вчені порівняли риси обличчя 79 пар близнюків. Стало відомо, що у тих, хто багато і давно курив, частіше спостерігалися опущені повіки, мішки під очима, зморшки на губах і складки навколо рота.

Рівень стресу

Стреси і постійне нервування призводять до передчасного старіння всього організму. Постійна напруга, за словами вчених, може викликати скорочення теломерів, які містять генетичну інформацію. Довжина теломерів пов’язана не тільки з передчасним старінням, а й з підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань, в тому числі раку і захворювань серця.