Литва передасть для України 37 дронів-вбивць

Литва закупить для України польські БПЛА Warmate, 37 одиниць бойової техніки та пульти управління до них буде передано ЗСУ. Вартість одного такого пристрою 1 млн євро. Про закупівлю дронів-вбивць у Twitter повідомив керівник оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас.





Литва та Польща вже ведуть переговори щодо закупівлі дронів та їх передачі Україні. Поляки повідомили, що із 37 дронів 10 передадуть безкоштовно.

Гроші на закупку БПЛА збирали самі литовці. Компанію зі збору коштів запустив журналіст Андрюс Тапінас. В рамках компанії спочатку було зібрано 2 млн євро, але потім кількість донатів суттєво зросла.

На гроші, які залишились, а це 10 млн євро, для української армії придбають інші дрони вбивці UJ-23 Topaz від українського виробника UkrJet.

БПЛА Warmate — чому вони такі важливі для введення війни із Росією

Безпілотні пристарої на початку цієї війни були дуже недооцінені армією противника. Це надало перевагу ЗСУ та допомогло значно збільшити втрати ворога. За допомогою дронів можна не лише везти розвідку, а й вражати військові цілі, при цьому не ризикувати життями воїнів.

БПЛА Warmate виготовляє компанія WB Group. Пристрій важить близько 6 кг (5,7 кг). Він може набирати швидкість до 150 км/год і вражати цілі на дистанції до 30 км. Виробник запевняє, що їх дрони можуть знищувати броньовану техніку та командні пункти.

Війна, що зараз триває в Україні — це ще війна технологій. На чиїй стороні більш сучасна зброя, той і переможець. Тому для ЗСУ дуже важливо використовувати на полі бою сучасну техніку.

Було багато фіксацій випадків використання розконсервованої радянської техніки армією противника. Можливо саме через це ворог застряв на одному місці, та вже кілька місяців поспіль не завойовує нові території.