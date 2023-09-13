Новий iPhone не можна буде зарядити старим кабелем

Компанія Apple представила нове покоління iPhone 15. Запис презентації нових продуктів показали на сайті компанії,.

Ціни на iPhone 15 починаються з 799 доларів та 899 доларів за iPhone 15 Plus.

Стверджується, що камера у нових гаджетів як iPhone 14 Pro — 48 мегапікселів, а також дворазовий зум без втрати якості знімка. Компанія використовувала машинне навчання для виявлення людини в кадрі, що дозволяє користувачам перетворювати зображення на портрет у додатку «Фото», одразу чи пізніше.

Крім того, у нових моделях роз’єм Lightning, який Apple використовувала в портативній техніці більше десяти років – з 2012 року – замінили на USB-С.

iPhone 15 отримав процесор A16 Bionic (дебютував у iPhone 14 Pro у 2022 році). Також заявлено «збільшений» акумулятор.

Apple заявила, що зарядні кабелі USB-C поставляються як в iPhone 15, так і в зарядному чохлі для пристроїв AirPods Pro, що дозволяє використовувати ті ж зарядні кабелі, які вже використовуються для iPad та Mac.

У 2020 році Apple прибрала навушники та зарядку з комплекту iPhone 12. У комплекті залишився лише кабель Lighting – USB-C.