Samsung прокачає Galaxy A52: відомі характеристики поліпшеної версії бестселера

Galaxy A52 – один з кращих смартфонів Samsung по співвідношенню ціни і якості, який прекрасно продається в Україні і по всьому світу. Щоб закріпити успіх моделі, дуже скоро корейці випустять прокачану версію Galaxy A52s.





Днями девайс пройшов тестування в популярному бенчмарку GeekBench, так що всі ключові характеристики новинки відомі вже зараз.

Інсайдери говорять, що апарат буде побудований на процесорі Snapdragon 778G, який доповнять 6 ГБ (версія для китайського ринку) або 8 ГБ (глобалка) оперативної пам’яті. Обсяг сховища, в залежності від конфігурації, складе 128 або 256 ГБ. Залізо потужне, тому від пристрою можна очікувати швидкодії і відмінної продуктивності в іграх.

На це натякають і результати Galaxy A52s в GeekBench:

Версія з 6 ГБ ОЗУ – 661 бал в одноядерному тесті, 2804 в багатоядерному;

Версія з 8 ГБ оперативної пам’яті – 770 і 2804 відповідно.

Що стосується інших характеристик, на борту Samsung Galaxy A52s виявляться 6.5-дюймовий AMOLED з FHD + розширенням, основна камера з провідним датчиком на 64 МП і 32-мегапіксельна фронталка. За автономність буде відповідати акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою 25-ватної зарядки.

Злиті специфікації відповідають звичайному Galaxy A52, тому ймовірно, що головною відмінністю новинки від базової версії буде саме збільшена продуктивність. Ціна і дата виходу «Ескі» поки невідомі. Цю інформацію повинні розкрити в наступному місяці, тоді ж, за чутками, відбудеться і презентація пристрою.