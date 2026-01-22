Епоха дешевих SSD закінчилася: ціни зростатимуть мінімум до 2027 року

Слідом за оперативною пам’яттю у всьому світі почали стрімко дорожчати й твердотільні накопичувачі (SSD). Експерти попереджають: це не тимчасове коливання, а довгостроковий тренд, зумовлений дефіцитом та зміною пріоритетів виробників.

Офіційні заяви: все розпродано: Представник топменеджменту компанії Kioxia, Шунсуке Накато, зробив гучну заяву: дні дешевих SSD по $45 за терабайт залишилися в минулому. За його словами, компанія вже повністю розпродала всі чіпи пам’яті, які зійдуть з конвеєрів у цьому році. Це неминуче призведе до дефіциту на ринку.

Штучний інтелект проти геймерів: Ситуацію погіршують дії інших гігантів індустрії. За даними корейських ЗМІ, Samsung та SK Hynix суттєво скорочують виробництво флеш-пам’яті (NAND). Виробничі потужності переорієнтовують на випуск DRAM-пам’яті, яка критично необхідна для прискорювачів штучного інтелекту від NVIDIA.

Прогноз: Профільні видання прогнозують, що на ринку накопичувачів повториться сценарій з оперативною пам’яттю. Очікується, що стрибкоподібне зростання цін триватиме щонайменше до 2027 року.