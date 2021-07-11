Названо кращі бюджетні камерофони в 2021 році

Прогрес ринку смартфонів привів до того, що зараз навіть відносно доступні смартфони оснащуються боєздатними фотосенсором, здатними робити якісні фотографії. Якщо саме такий апарат ви шукайте – читайте матеріал до кінця. У ньому зібрані п’ять кращих доступних камерофонів.





№5 – Xiaomi Redmi Note 10

Доступний смарт від китайців комплектується боєздатною квадрокамерою 48 + 8 + 2 + 2 МП. При денному освітленні вона робить деталізовані знімки, які можна викладати в мережу без постобробки. Також Redmi Note 10 може запропонувати продуктивний процесор Snapdragon 678, вибиває 265 тисяч балів в AnTuTu, яскравий 6.43-дюймовий AMOLED екран і ємний АКБ на 5000 мАг, якого вистачає на півтора-два дня автономної роботи.



№4 – Huawei P40 Lite

Смарт китайців має цікавий дизайн з акуратним вирізом під фронталку і блоком основної камери, виконаному в стилі останніх iPhone. Розташовані в ньому датчики 48 + 8 + 2 + 2 МП знімають непогано – з реалістичними кольорами і без просадок в деталізації. Все завдяки програмній оптимізації. Серед інших фішок моделі варто виділити спритну зарядку потужністю 40 Вт і потужний процесор Kirin 810, який тягне навіть сучасні ігри.



№3 – Xiaomi Poco X3 Pro

Новинка китайців є найпотужнішим смартфоном свого сегмента. Все завдяки процесору Snapdragon 860, що дозволяє гаджету вибивати 453 тисяч балів в AnTuTu. Фотоможливості представлені квадрокамерою 48 + 8 + 2 + 2 МП – при денному освітленні фотографії виходять дуже якісними. Причому як на головний модуль, так і на ширік. Все це доповнюється 120-герцовим екраном з плавними анімаціями і гучними стереодинаміками.



№2 – Samsung Galaxy A52

Новітній смарт корейців комплектується крутою 6.5-дюймовою AMOLED-матрицею з частотою оновлення 90 Гц і продуктивним процесором Snapdragon 720G, якого вистачає як для ігор, так і для базових додатків. Основна камера 64 + 12 + 5 + 5 МП знімає дуже добре – всі датчики юзабельні, в тому числі і для макро. Головний модуль вражає, різкістю, контрастністю, перенесенням кольорів – все на вищому рівні.



№1 – Realme 6 Pro

Realme 6 Pro досі є найкращим камерофоном свого сегмента. Причому не тільки через головний датчик на 64 МП, що знімає з живими кольорами і без просадок різкості. На борту гаджета присутній телевик, якого немає в арсеналі жодного іншого апарату за ті самі гроші.

До решти переваг моделі відносять потужний Snapdragon 720G в якості процесора, плавний 6.6-дюймовий екран з частотою оновлення 90 Гц, ефектний дизайн і батарею ємністю 4300 мАг з підтримкою 30-ватної швидкої зарядки.

