AMD підтвердила розробку нового Xbox: орієнтир на 2027 рік

Попри скептицизм геймерів щодо майбутнього ігрового підрозділу Microsoft, корпорація вже готує наступне покоління консолей. Цю інформацію підтвердила генеральна директорка AMD Ліза Су під час звіту за четвертий квартал 2025 року, зазначивши, що компанія створила напівкастомний чип для нової Xbox.

За словами очільниці AMD, розробка процесора (SoC) просувається достатньо успішно, щоб забезпечити технічну готовність до запуску пристрою у 2027 році. Хоча це формулювання не є офіційним анонсом дати старту продажів і фінальне рішення залишається за Microsoft, слова Лізи Су підтверджують, що спадкоємиця Xbox Series вже існує на рівні інженерних зразків.

У своєму звіті CEO AMD також згадала про співпрацю з Valve, підтвердивши, що поставки нових Steam Machine на базі процесорів AMD розпочнуться вже на початку цього року. Цікаво, що 2027 рік фігурує і в інсайдерських звітах щодо головного конкурента — Sony, яка активно працює над PlayStation 6. Схоже, через два роки на нас чекає одночасний старт нового покоління від обох гігантів індустрії.