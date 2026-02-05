Інсайдер розкрив характеристики vivo X300 Ultra: два сенсори по 200 Мп і рекордна вага

Інсайдер Gadgetsdata оприлюднив у соціальній мережі X детальну інформацію про майбутній флагман vivo X300 Ultra. Очікується, що новинка стане справжнім фотомонстром, отримавши одразу два модулі з роздільною здатністю 200 Мп. Основна камера базуватиметься на майже дюймовому сенсорі Sony LYT-901, а перископічний телеоб’єктив Samsung HPB підтримуватиме безперервний зум, аналогічний рішенню в Xiaomi 17 Ultra. Набір оптики доповнять 50-мегапіксельний «ширик» Sony LYT-828 та допоміжний мультиспектральний датчик.

Апаратну платформу смартфона очолить топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Вражаючу автономність має забезпечити акумулятор ємністю 7000 мА·год з підтримкою швидкої дротової зарядки на 100 Вт та бездротової на 40 Вт. Серед інших флагманських атрибутів заявлено порт USB 3.2, максимальний захист корпусу за стандартом IP69 та вбудований у дисплей ультразвуковий сканер відбитків пальців.

За таку технічну начинку доведеться платити ергономікою: інсайдер стверджує, що vivo X300 Ultra стане найважчим Ultra-флагманом цього року. Також джерело не виключає, що разом із цією моделлю може дебютувати ще потужніша версія — vivo X300 Max.