Подорож наосліп Україною: SWEET.TV шукає учасників для шоу Destination X!

Український онлайн-кінотеатр SWEET.TV запускає виробництво власного масштабного проєкту — вітчизняної адаптації світового хіта «Destination X». Відсьогодні, 17 березня, на офіційних сторінках платформи в соціальних мережах (Instagram, Facebook та Threads) офіційно стартував відбір учасників.

Формат: подорожі наосліп та високі технології

Концепція шоу поєднує в собі елементи тревелу, стратегії та психологічної гри. Десять учасників подорожуватимуть Україною у спеціальному інноваційному автобусі із затемненими вікнами, абсолютно не знаючи свого маршруту.

Головне завдання гравців — визначити своє точне місцеперебування. Для цього їм доведеться проходити складні випробування та виконувати квести, використовуючи високотехнологічні гаджети: спеціальні окуляри з функціями віртуальної реальності (VR) та прилади нічного бачення.

Міжнародний успіх та українські реалії

Формат «Destination X» вже підкорив Європу (Бельгія, Велика Британія, Франція, Німеччина) та США, здобувши престижні телевізійні нагороди, серед яких «Золота троянда» та C21 Awards.

За словами керівника департаменту великих розважальних шоу SWEET.TV Originals Володимира Завадюка, проєкт має на меті перевідкрити Україну для глядачів та продемонструвати красу вітчизняних локацій навіть в умовах війни. Зйомки розпочнуться вже найближчим часом. До речі, це не єдина прем’єра платформи — 19 березня на SWEET.TV також стартує музичне шоу «Вгадай мелодію».

Як потрапити на кастинг

Умови відбору максимально інтерактивні. Щоб отримати персональне посилання на анкету учасника, претендентам потрібно: