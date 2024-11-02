Вийшов перший повноцінний трейлер другого сезону «Гри в кальмара»

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував на YouTube трейлер довгоочікуваного другого сезону серіалу «Гра в кальмара». У ролику показано повернення головного героя Сон Кі Хуна, який знову опиняється серед учасників жорстокої гри на виживання. Глядачам продемонстрували знайому обстановку: 456 учасників проходять через смертельно небезпечні випробування, замасковані під дитячі ігри. Початкова гра «Червоне світло, зелене світло» знову обіцяє стати першим серйозним випробуванням для всіх учасників.

У трейлері видно, що Сон Кі Хун, маючи досвід минулого сезону, намагається допомогти новим гравцям, пояснюючи їм правила. Однак його зусилля запобігти паніці та уникнути кровопролиття виявляються безуспішними, і події швидко переростають у хаос. За сюжетом у гравців знову з’явиться можливість проголосувати за продовження або припинення гри, і в цей момент Сон Кі Хун буде змушений зізнатися у своїй участі в минулому сезоні.

Крім того, у трейлері помічені нові учасники, серед яких дівчина, схожа на героїню першого сезону Канг Сае-пек у виконанні акторки Чон Хоен. Реліз другого сезону заплановано на 26 грудня 2024 року. Перший сезон «Гри в кальмара», що вийшов у вересні 2021 року, за перший місяць зібрав рекордні 1,65 мільярда годин перегляду, ставши найуспішнішим серіалом в історії Netflix.