Відома дата виходу та фінальний дизайн флагмана Samsung Galaxy S23

Вже скоро кінець року, а отже, наближається прем’єра нового покоління флагманських смартфонів Samsung Galaxy. Найближчими тижнями варто очікувати величезної кількості інсайдів з приводу новинок. Наприклад, точна дата виходу та дизайн базової версії флагмана відомі вже зараз.

Galaxy S23 засвітився на рекламному плакаті корейського стільникового оператора KT Corporation, який збиратиме передзамовлення смартфона. Апарат зображений у двох кольорах – рожевому та зеленому. Він має мінімалістичний дизайн з потрійною основною камерою, об’єктиви якої розташовані прямо на спинці, без додаткового блоку. Це підтверджує всі ранні витоки, які публікували інші інсайдери.

Замовити Samsung Galaxy S23 можна буде починаючи з 23 грудня , в цей день має відбутися його презентація. Бонусом за замовлення будуть давати навушники Samsung Galaxy Buds. Підтвердженої інформації з гаджету більше немає, але за чутками він отримає процесор Snapdragon 8 Gen 2 і 50-мегапіксельну камеру, а топовий Galaxy S23 Ultra оснастять найновішим датчиком на 200 мегапікселів.