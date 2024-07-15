Древню GeForce GTX 590 протестували в GTA 5 в екстремальних режимах

Старовинна флагманська картка дуже добре підходить для гри в Grand Theft Auto 5 навіть в екстремально високій роздільній здатності.

Тестування проводилося на ПК з такими параметрами:

Процесор: AMD Ryzen 5 3600X;

Відеокарта: GeForce GTX 590 (3 ГБ відеопам’яті);

ОЗП: 32 ГБ DDR4-3200;

SSD: 1 ТБ;

Материнська плата: ASRock B450M Pro4;

Блок живлення: Corsair RM850e.

Результати:

GTA 5 в 1080p, пресет High – 110 кадрів в секунду.

GTA 5 в 1080p, пресет High + нормальна кількість трави – 120 кадрів на секунду.

GTA 5 в 1080p, пресет High + нормальна кількість трави, 2xMSAA – 90 кадрів за секунду.

GTA 5 в 1620p, пресет High + нормальна кількість трави – 80 кадрів на секунду.

GTA 5 в 4K, пресет High + нормальна кількість трави – 50 кадрів за секунду.

GTA 5 в 2700p, пресет High + нормальна кількість трави – 30 кадрів на секунду.

Несподівано, але в GTA 5, яка, як і раніше, актуальна, можна грати без проблем у 4K і вище з 13-річною відеокартою.