Hardnews
Древню GeForce GTX 590 протестували в GTA 5 в екстремальних режимах
Старовинна флагманська картка дуже добре підходить для гри в Grand Theft Auto 5 навіть в екстремально високій роздільній здатності.
Тестування проводилося на ПК з такими параметрами:
- Процесор: AMD Ryzen 5 3600X;
- Відеокарта: GeForce GTX 590 (3 ГБ відеопам’яті);
- ОЗП: 32 ГБ DDR4-3200;
- SSD: 1 ТБ;
- Материнська плата: ASRock B450M Pro4;
- Блок живлення: Corsair RM850e.
Результати:
- GTA 5 в 1080p, пресет High – 110 кадрів в секунду.
- GTA 5 в 1080p, пресет High + нормальна кількість трави – 120 кадрів на секунду.
- GTA 5 в 1080p, пресет High + нормальна кількість трави, 2xMSAA – 90 кадрів за секунду.
- GTA 5 в 1620p, пресет High + нормальна кількість трави – 80 кадрів на секунду.
- GTA 5 в 4K, пресет High + нормальна кількість трави – 50 кадрів за секунду.
- GTA 5 в 2700p, пресет High + нормальна кількість трави – 30 кадрів на секунду.
Несподівано, але в GTA 5, яка, як і раніше, актуальна, можна грати без проблем у 4K і вище з 13-річною відеокартою.
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