Інтернет у поїзді за 120 грн: УЗ запускає Starlink на довгих маршрутах

«Укрзалізниця» розширює пілотний проєкт із забезпечення доступу до інтернету, поширюючи його на маршрути далекого сполучення. Проте користування послугою стане частково платним. Компанія запроваджує модель, за якої пасажири отримують обмежений безкоштовний доступ, а за повноцінний серфінг доведеться заплатити.

Де працюватиме і скільки коштує Першим маршрутом із новою системою стане поїзд №95/96 «Гуцульщина» (Київ — Рахів). Доступ до мережі отримають пасажири всіх вагонів. Умови користування такі:

Безкоштовно: перші 10 хвилин доступу.

перші 10 хвилин доступу. Платний пакет: 120 грн на добу.

Платний пакет передбачає безлімітний трафік, проте перші 5 ГБ надаються на максимальній швидкості, далі можливі обмеження. Оплатити послугу можна онлайн карткою, а також через Apple Pay або Google Pay.

Технічна сторона: Стабільний зв’язок забезпечують термінали Starlink. Це обладнання вже пройшло успішне тестування на «дипломатичних рейсах» УЗ і довело свою ефективність. Важливо, що встановлення обладнання на поїзд «Гуцульщина» профінансували партнери, без залучення державних коштів. Якщо послуга користуватиметься попитом, залізничники планують масштабувати проєкт на інші поїзди, провівши відкритий конкурс для вибору провайдера.