Великий телевізор чи проектор – що краще для пересічного українця

Сучасний будинок важко уявити без екрану, що транслює фільми, серіали або відеоігри. Але що краще: класичний телевізор з його яскравою картинкою або проектор, що створює атмосферу кінозалу? Це питання викликає суперечки, порівнянні з протистоянням Android і iOS. Відповідь залежить не тільки від бюджету, але і від способу життя, розміру кімнати і навіть вашого ставлення до технологій. Давайте зануримося в деталі, щоб розібратися, який пристрій підійде саме вам.

Телевізор

Телевізор — чи не символ домашнього затишку. Його головна перевага — стабільність. Сучасні моделі демонструють найвищу якість зображення: глибокий чорний колір, насичені відтінки та підтримка HDR-форматів на кшталт Dolby Vision. Технології OLED і QLED дозволяють насолоджуватися контентом навіть при яскравому освітленні, але коштують такі моделі дуже дорого.

Сильні сторони ТВ:

Яскравість і контрастність. У сонячний день телевізор не втрачає деталізації, тоді як проектор вимагає затемнення.

Простота установки. Досить повісити панель на стіну або поставити на тумбу — ніякого калібрування відстані або кута нахилу.

Звук «з коробки». Вбудовані динаміки хороших моделей часто позбавляють від необхідності купувати окрему акустику.

Слабкі місця:

Обмежений розмір. Навіть 85-дюймові моделі здаються скромними поруч з проектором, здатним заповнити зображенням всю стіну.

Ціна за діагональ. Чим більше екран, тим вища вартість. Проектор же масштабує зображення без істотних витрат.

Пряме світло. Тривалий перегляд може втомлювати очі через випромінювання синього спектру.

Проектор

Проектори довго вважалися нішевим продуктом, але зараз це змінюється.

Переваги проекторів:

Здоров’я очей. Відбите світло проектора менш агресивне, ніж пряме світло телевізора. Це знижує навантаження на зір, що критично для сімей з дітьми або любителів марафонських переглядів.

Гнучкість розміру. Відстань до стіни визначає діагональ — від 35 до 150 дюймів. Це ідеально для невеликих кімнат, де немає місця для величезного телевізора.

Портативність. Компактні проектори можна перенести в сад для літнього кіносеансу або взяти в подорож.

Довговічність. Світлодіодне джерело світла працює до 50 000 годин — це 15 років при щоденному перегляді по 8 годин. Лампи старих проекторів вимагали заміни набагато частіше.

Атмосфера. Великий екран занурює в сюжет глибше, створюючи ефект присутності. Для фільмів у жанрі фентезі або екшену це критично.

Підводні камені:

Для повноцінного розкриття можливостей проектора потрібно спеціальне полотно. Це і додаткові витрати, і монтаж. Якщо є рівна біла стіна, можна обійтися без цього екрану.

Залежність від світла. Навіть потужні моделі проекторів програють телевізорам при денному освітленні. Темні сцени можуть втрачати деталізацію.

Звук. Вбудовані динаміки проекторів зазвичай слабкі, тому для кращого ефекту рекомендується докупити саундбар.

Налаштування. Автоматичне фокусування — зручна функція, але ручна корекція трапецієподібних спотворень все ще потрібна, якщо пристрій встановлено під кутом.

Для кіноманів

Проектор — однозначний фаворит. Розмір екрану і можливість відтворити атмосферу кінотеатру переважають необхідність затемнення. GARLYN Lumen 4 з підтримкою HDMI 1.4 і Wi-Fi дозволяє транслювати якісну картинку в Full HD.

Для геймерів

Телевізори з низьким input lag (до 12 мс) і частотою 120 Гц краще підходять для динамічних ігор. Однак сучасні проектори скоротили затримку до 16 мс, а їх великий екран підсилює занурення в сюжет.

Для інтер’єру

Телевізор — частина дизайну. Ультратонкі OLED-панелі виглядають стильно, а рамки «під золото або срібло» додають розкоші. Проектор же ховається на стелі або в шафі, звільняючи простір для іншого декору. Тут вибір виключно суб’єктивний.

Підсумки

Телевізор підійде тим, хто:

Цінує максимальну яскравість і насиченість.

Часто дивиться контент вдень.

Любить грати в сучасні ігри.

Готовий платити більше 50 000 гривень діагональ.

Має в своєму будинку багато вільного місця.

Проектор — вибір для тих, хто: