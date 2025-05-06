Кінець епохи: 5 помилок, які згубили Skype

Компанія Microsoft почала відключати Skype – навіть якщо він у вас зараз працює, то пройде ще трохи часу, і додаток остаточно перейде в цифровий рай. Про це було анонсовано заздалегідь – користувачі мали підготуватися. Але компанія Білла Гейтса не залишить користувачів без спілкування – всі облікові записи автоматично переносяться в Microsoft Teams. Останній є корпоративною платформою для бізнесу, але нею можуть користуватися і звичайні люди.

Розглянемо 5 помилок, які погубили Skype, який першим подарував нам безкоштовне міжміське спілкування.

Мобільна версія з’явилася пізніше і гальмувала

Skype був, безумовно, лідером в дзвінках як між пристроями, так і на звичайні телефони. Тільки ось весь орієнтир компанії був саме на версію для комп’ютера. У той час як багато хто вже використовував WhatsApp, Microsoft випустила мобільну версію свого додатка, яка була «важка» і незручна. Звичайно, люди порівняли ті месенджери, які спочатку «народилися» для мобільних пристроїв, і динозавр Skype, і стали відмовлятися від продукту Microsoft.

Сам додаток завжди був «важким»

Особливо на слабких комп’ютерах додаток реально працював повільно. Інший раз навіть відправка повідомлення в чат затримувалася на якісь частки секунди, що дратувало користувача. До того ж Microsoft почав вбудовувати Skype в Windows, і у людей буквально було два Skype: один окремий, а інший вбудований. Виникала плутанина, а вбудований додаток в Windows працював ще повільніше. Дуже часто, якщо відкрити багато програм і вкладок в браузері, при вхідному дзвінку від Skype комп’ютер просто зависав, а в динаміках лунало знайоме «булькання».

З’явився Teams

У 2017 році компанія запускає сервіс Teams – досить зручний дашборд з найрізноманітнішими функціями: дзвінками, чатами, нотатками. Орієнтир тут був на бізнес. Але багатьом людям сподобався продукт, і вони почали переходити на нього зі Skype, який часто використовували для ведення справ через групові чати та дзвінки. Вийшло так, що у Microsoft було практично два однакових сервіси з ключовими функціями, тільки ось Teams був більш досконалий.

Skype практично не розвивався

Фактично Skype так і залишився динозавром – за багато років у ньому мало що змінилося. Людей дратувала реклама і дуже убогі емодзі – навіть страшно було на них дивитися. Ніякого толком нового функціоналу не додавалося – користувачі стали використовувати Skype в ролі резервного месенджера. Зручно, якщо, наприклад, на WhatsApp лагає відеодзвінок, то можна перейти в Skype.

Погана синхронізація між пристроями

Користувався сам Skype багато років – в основному по роботі. Було безліч різних чатів. Працював Skype на смартфоні і на ПК. І одного разу мені потрібно було запустити ще одну копію програми на іншому комп’ютері – історія чатів завантажувалася буквально цілий день, що було дуже незручно. Гортаєш чат, а він завантажується, завантажується.

А ось WhatsApp не зберігає історію на сервері – потрібно робити резервну копію. Але пізніше став популярним Telegram, який завантажувався буквально за частки секунди. Безшовної синхронізації в Skype не було – інший раз підеш з роботи, а потім на смартфон через пару годин надходять повідомлення про чати, де я вже взяв участь в дискусії.

Skype, незважаючи на всі мінуси, залишив у нас тільки позитивні емоції: багато хто пересів на нього після ICQ через зручні групові відеодзвінки. У ті роки це була дивина – інколи просто дзвонили випадковим людям за кордон і розмовляли ламаною англійською: і нам, і тим це було цікаво.