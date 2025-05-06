Half-Life 3 може вийти вже цього року: інсайд

За словами інсайдера Тайлера МакВікера, Half-Life 3 зараз знаходиться в іграбельному стані «від початку до кінця» і може бути офіційно анонсована цього літа. Однак реліз відбудеться тільки взимку цього року.

Інсайдер посилається на внутрішні джерела, що додало масла у вогонь чуток, які активно циркулюють після заяв декількох колишніх і діючих співробітників Valve. Нагадаємо, в березні концепт-художник Valve розповів в подкасті CG Voices, що був присутній в кімнаті, де розроблялася Half-Life 3. Тоді ж інший інсайдер, Gabe Follower, стверджував, що третя частина стане фіналом історії Гордона Фрімена.

Крім того, в коді недавніх оновлень Deadlock і Dota 2 також були знайдені посилання на якийсь проект HLX, який вважається кодовою назвою Half-Life 3.

За словами МакВікера, нова гра не буде VR-проектом, як Half-Life: Alyx, і хоча в ній буде процедурна генерація, вона не пов’язана з roguelike-механіками.

Поки Valve офіційно не підтвердила існування гри, але на тлі 20-річного ювілею Half-Life 2 інтерес до продовження легендарної серії знову досяг піку.