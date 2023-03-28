Хакерша Empress анонсувала злом Resident Evil 4

Через кілька днів після релізу Resident Evil 4 хакерша Empress у своєму Telegram-каналі анонсувала збір засобів для злому гри.

Ремейк Resident Evil 4 захищений сучасною версією антипіратської системи Denuvo. Empress неодноразово вдавалося обійти цей захист, у тому числі в Hogwarts Legacy, що недавно вийшла.

Як зазначає дівчина, зараз вона веде роботу над обходом захисту якоїсь іншої гри. Її назва не розкривається. Empress зазначила лише, що це версія у повному виданні. Коли хакерша закінчить із цим проектом, вона, ймовірно, розпочне роботу над зломом Resident Evil 4.

Не виключено, що у разі ще більшого попиту на Resident Evil 4 у піратському співтоваристві Empress вирішить негайно приступити до злому хорору, щоб наблизити вихід його кряка.