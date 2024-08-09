Новини відеоігор
DOOM та DOOM II отримають спеціальне перевидання для Steam
DOOM та DOOM II отримають нові покращені версії в одному наборі, а також додаткові досягнення.
Оригінальна DOOM, розроблена id Software та випущена у 1993 році, стала піонером шутерів від першої особи та встановила стандарт для жанру.
Її продовження, DOOM II, відбулося у 1994 році і також отримало визнання критиків. Тепер нові покращені версії цих ігор будуть доступні в одному продукті.
У набір увійдуть:
- DOOM
- DOOM II
- TNT: Evilution
- The Plutonia Experiment
- Master Levels for DOOM II
- No Rest for the Living
- Sigil
- Legacy of Rust (новий епізод, створений спільно id Software, Nightdive Studios та MachineGames)
- Новий набір карток Deathmatch з 25 карток
Усього в DOOM + DOOM II буде 187 місій і 43 карти deathmatch.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter
Підрозділ ударних безпілотних авіаційних комплексів оголошує збір на DJI Mavic 3 Pro. Пташка потрібна терміново! Посилання на конверт ПриватБанку.