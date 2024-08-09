Новини відеоігор

DOOM та DOOM II отримають спеціальне перевидання для Steam

GSMinfo09.08.2024
doom

DOOM та DOOM II отримають нові покращені версії в одному наборі, а також додаткові досягнення.

Оригінальна DOOM, розроблена id Software та випущена у 1993 році, стала піонером шутерів від першої особи та встановила стандарт для жанру.

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Її продовження, DOOM II, відбулося у 1994 році і також отримало визнання критиків. Тепер нові покращені версії цих ігор будуть доступні в одному продукті.

У набір увійдуть:

  • DOOM
  • DOOM II
  • TNT: Evilution
  • The Plutonia Experiment
  • Master Levels for DOOM II
  • No Rest for the Living
  • Sigil
  • Legacy of Rust (новий епізод, створений спільно id Software, Nightdive Studios та MachineGames)
  • Новий набір карток Deathmatch з 25 карток

Усього в DOOM + DOOM II буде 187 місій і 43 карти deathmatch.

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GSMinfo09.08.2024
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