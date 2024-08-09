DOOM та DOOM II отримають спеціальне перевидання для Steam

DOOM та DOOM II отримають нові покращені версії в одному наборі, а також додаткові досягнення.

Оригінальна DOOM, розроблена id Software та випущена у 1993 році, стала піонером шутерів від першої особи та встановила стандарт для жанру.

Її продовження, DOOM II, відбулося у 1994 році і також отримало визнання критиків. Тепер нові покращені версії цих ігор будуть доступні в одному продукті.

У набір увійдуть:

DOOM

DOOM II

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for DOOM II

No Rest for the Living

Sigil

Legacy of Rust (новий епізод, створений спільно id Software, Nightdive Studios та MachineGames)

Новий набір карток Deathmatch з 25 карток

Усього в DOOM + DOOM II буде 187 місій і 43 карти deathmatch.