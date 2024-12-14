Вийшов перший трейлер «Відьмака 4»: прощавай Геральт

Продовження однієї з найпопулярніших і найтитулованіших ігор 2010-х отримало свій перший великий трейлер.

Триває ролик 6 хвилин. У ньому демонструються сюжетні персонажі та головна героїня. Замість Геральта, яким гравець керував у «Відьмаку», «Відьмаку 2» і «Відьмаку 3», у четвертій частині протагоністом стане його учениця Цирі. Вона, як і Геральт, полює на чудовиськ і допомагає людям у суворому і похмурому світі.

Як і попередні частини, «Відьмак 4» буде однокористувацькою сюжетною RPG з відкритим світом. Розробники створюють гру на сучасному рушії Unreal Engine 5.

Дата виходу «Відьмака 4» не розкривається. Цільові платформи теж невідомі. Але, ймовірно, гру готують для ПК і консолей PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S і Xbox Series X.