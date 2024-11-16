Half-Life 2 з усім контентом віддають безкоштовно всього два дні

На честь 20-річчя легендарної гри Half-Life 2 компанія Valve вирішила подарувати її всім охочим.

Просто зараз у Steam можна забрати гру з усім додатковим контентом, включно з Episode One, Episode Two і рівнем Lost Coast. Крім того, розробники випустили велике оновлення з підтримкою HDR та іншими поліпшеннями. Також з’явився адаптивний інтерфейс під великі монітори.

Поряд із безкоштовною роздачею гри Valve опублікувала на YouTube документальний фільм про створення тайтла, а також анонсувала розширене видання книги Half-Life 2: Raising the Bar. Воно вийде у 2025 році.

Роздача триватиме до вечора 18 листопада (20:00 за Києвом).