Denuvo повертається: DOOM: The Dark Ages отримає захист від піратів

Після гучної презентації DOOM: The Dark Ages від id Software, Bethesda Softworks та Microsoft, фанати з нетерпінням чекають на нову частину легендарного шутера. Проте, на жаль, з’явилася інформація, яка може засмутити деяких гравців.

На сторінці гри в Steam було помічено згадку про використання системи захисту Denuvo Anti-Tamper. Це викликало здивування у багатьох, адже попередня гра від Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle, вийшла без DRM.

Хоча використання Denuvo є стандартною практикою для багатьох ігор, розробники часто видаляють її через деякий час після релізу. Наприклад, DOOM Eternal також використовувала цю систему захисту, але її було видалено через деякий час.

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на PC, PlayStation 5 та Xbox Series. За чутками, id Software також розглядає можливість портування гри на Switch.