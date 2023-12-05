Користувачам PlayStation масово блокують акаунти: є повідомлення з країн ЄС, США та Австралії

Користувачі ігрових приставок PlayStation 4 і PlayStation 5 масово скаржаться – їхній акаунт PlayStation Network блокують без причини. Про це повідомляє авторитетне видавництво The Verge з посиланням на слова постраждалих.

Під час увімкнення консолі у геймерів раптово з’являється таке попередження:

Цей обліковий запис назавжди заблоковано в PlayStation Network через порушення Умов обслуговування PlayStation Network і Угоди користувача.

Відомо, що блокування стосується навіть тих акаунтів, чиї власники не порушували жодних правил. Заблокувати можуть будь-кого, незалежно від країни: є повідомлення з країн ЄС, США та Австралії. Подати апеляцію або вивести гроші з балансу не вийде. Способів відновлення акаунта PS Network у цьому випадку поки немає.

Сотні повідомлень про блокування вже заполонили соцмережі та форуми, включно з X (Twitter), Reddit і ResetEra. Проблема у всіх однакова – раптове блокування PSN без пояснень причин, яке почалося 4 грудня 2023 року і триває на момент написання матеріалу.



Гнів користувачів виправданий, оскільки у багатьох акаунти від PlayStation існували роками і на них куплено безліч ігор, а тепер до них немає доступу.

Надія є. Журналіст The Verge розповів, що йому вдалося увійти до свого акаунта PlayStation Network через додаток PlayStation App, хоча на консолі профіль відображався як заблокований. Найімовірніше, блокування профілів – це помилка з боку Sony, яку в майбутньому зможуть виправити. Користувачам PlayStation радять поки не створювати нові акаунти і не проводити жодних маніпуляцій зі старими.