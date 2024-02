Геймерам на замітку – все найцікавіше з презентації State of Play 2024

У рамках презентації State of Play 2024 Sony та її партнери показали відео безлічі суперхітів, які будуть випущені для консолі PlayStation 5.

Дата виходу гри, утім, невідома. Ще одним рімейком стане Until Dawn.

Capcom показала геймплей рольової гри Dragon’s Dogma 2, яку випустять 22 березня.

22 березня виходить самурайський бойовик Rise of Ronin.

Хідео Кодзіма привіз на State of Play 2024 сіквел своєї Death Stranding. Називається гра Death Stranding 2: On The Beach. Випустять гру 2025 року.

Нову гру готує ще один легендарний геймдизайнер Кен Левін, автор Bioshock. Тепер він працює над подібним проектом Judas.

Восени очікується весела пригода Sonic x Shadow Generations.