Користувачі iPhone 15 Pro сильно розчарувалися у флагмані Apple
Аналітична фірма PerfectRec провела дослідження серед власників iPhone 15, щоб виявити ступінь їхньої задоволеності своїми гаджетами.
Ґрунтуючись на 700 000 відгуків, аналітики дійшли висновку, що власники iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max продовжують розчаровуватися у флагманах Apple. Цікаво, що паралельно з цим спостерігається підвищення попиту на iPhone 15 і iPhone 15 Plus.
У вересні близько 73,5% користувачів iPhone 15 Pro були задоволені своїми смартфонами, а в січні це значення впало до 66,1%. Для iPhone 15 Pro Max цей показник впав з 77% до 72,5%. У випадку з iPhone 15 рейтинг зріс з 68,2% до 78,1%, а у 15 Plus – з 70% до 73,5%.
Також аналітики PerfectRec розповіли, що до трійки найпопулярніших скарг на iPhone 15 Pro увійшли:
- Нікудишня автономність;
- Незначні оновлення порівняно з iPhone 14 Pro;
- Виступаючі об’єктиви камер.
Крім того, експерти повідомили, що загальні продажі iPhone 15 Pro помітно просіли, а звичайних iPhone 15, навпаки, зросли.
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