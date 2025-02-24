Oppo Find X8 Ultra засвітився на шпигунських знімках

Тільки днями Oppo представила складаний Find N5, а тепер готується до запуску фотофлагмана Find X8 Ultra. Менеджер з продуктів Oppo Чжоу Ібао заявив, що пристрій встановить новий стандарт нічної фотографії, завдяки просунутому сенсору і апаратним поліпшенням.

Згідно з витоками, Find X8 Ultra отримає основну камеру LYT-900 на 50 Мп, надширококутний об’єктив Sony IMX882 на 50 Мп, телефотомодуль Sony IMX906 із 3-кратним оптичним зумом на 50 Мп і перископ Sony IMX882 із 6-кратним зумом на 50 Мп. На відміну від конкурентів на кшталт Xiaomi 15 Ultra, Oppo робить ставку на плоский дисплей. Живі знімки підтверджують круглий модуль камери з двоколірним дизайном.

Очікується, що Oppo Find X8 Ultra вийде у двох версіях: стандартній (PKJ110) і з підтримкою супутникового зв’язку (PKU110), обидві моделі вже отримали сертифікацію в Китаї. Найімовірніше, анонс відбудеться вже в березні.